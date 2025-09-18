Aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento se registran en varias demarcaciones por humedad de onda tropical e inestabilidad de una vaguada. Entradilla: La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que, de acuerdo con el boletín de INDOMET, esta tarde se registran aguaceros moderados a fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en múltiples provincias, debido a la humedad dejada por una onda tropical, la inestabilidad de una vaguada en distintos niveles de la tropósfera y el calentamiento diurno.

Provincias bajo alerta verde (Total: 8)

La Altagracia

El Seibo

Azua

La Vega

Hato Mayor

San José de Ocoa

Elías Piña

Dajabón

Definición de alerta verde: se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento peligroso para la población (puede ser parcial o total).

Condiciones reportadas

El COE indicó ocurrencia de precipitaciones y/o tronadas en: La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná, Duarte, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, San José de Ocoa, Monte Cristi, Dajabón, Elías Piña, San Juan, Independencia, Pedernales, Barahona, Peravia, Azua, San Cristóbal y algunos municipios del Gran Santo Domingo.

Recomendaciones

Mantenerse en contacto con la Defensa Civil , Fuerzas Armadas , Cruz Roja , Policía Nacional , Cuerpos de Bomberos y el COE a través del Tel: 809-472-0909, 9-1-1, y *462 (OGTIC).

, , , , y el a través del Tel: 809-472-0909, 9-1-1, y *462 (OGTIC). Seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.

y de los organismos de protección civil. Si vive en zonas de alto riesgo próximas a ríos, arroyos y cañadas, permanezca atento y tome precauciones por posibles crecidas e inundaciones repentinas.

próximas a ríos, arroyos y cañadas, permanezca y tome por posibles crecidas e inundaciones repentinas. No cruce ríos, arroyos ni cañadas con alto volumen de agua y no use balnearios en las provincias bajo alerta.