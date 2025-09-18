Las precipitaciones, asociadas a una onda tropical y a una vaguada, provocarán aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias demarcaciones.

Condiciones meteorológicas

Según el boletín de esta mañana del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), se han originado chubascos aislados y aguaceros locales en localidades de La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná y María Trinidad Sánchez. Estas precipitaciones responden a la incidencia de una onda tropical localizada sobre Haití, en combinación con una vaguada en diferentes niveles de la troposfera.

De acuerdo con el COE, los fenómenos lluviosos serán más frecuentes e intensos en horas de la tarde y estarán acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre las provincias mencionadas y en municipios de La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Valverde, Monte Cristi, Azua, Santiago Rodríguez y Santiago, entre otros poblados cercanos.

Recomendaciones del COE

Residentes en zonas de alto riesgo próximas a ríos, arroyos y cañadas deben mantenerse atentos y tomar medidas de precaución ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

próximas a ríos, arroyos y cañadas deben mantenerse y tomar ante posibles crecidas e inundaciones repentinas. Abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua.

con altos volúmenes de agua. No hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

en las provincias bajo alerta. Mantener contacto con los organismos de protección civil y seguir sus lineamientos y orientaciones.

Contactos de emergencia

Para reportes y asistencia, comunicarse con el COE (Tel: 809-472-0909) y mantenerse en coordinación con Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, Policía Nacional y Cuerpos de Bomberos.

