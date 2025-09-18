Las precipitaciones, asociadas a una onda tropical y a una vaguada, provocarán aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias demarcaciones.
Condiciones meteorológicas
Según el boletín de esta mañana del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), se han originado chubascos aislados y aguaceros locales en localidades de La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná y María Trinidad Sánchez. Estas precipitaciones responden a la incidencia de una onda tropical localizada sobre Haití, en combinación con una vaguada en diferentes niveles de la troposfera.
De acuerdo con el COE, los fenómenos lluviosos serán más frecuentes e intensos en horas de la tarde y estarán acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre las provincias mencionadas y en municipios de La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Valverde, Monte Cristi, Azua, Santiago Rodríguez y Santiago, entre otros poblados cercanos.
Recomendaciones del COE
- Residentes en zonas de alto riesgo próximas a ríos, arroyos y cañadas deben mantenerse atentos y tomar medidas de precaución ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.
- Abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua.
- No hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
- Mantener contacto con los organismos de protección civil y seguir sus lineamientos y orientaciones.
Contactos de emergencia
Para reportes y asistencia, comunicarse con el COE (Tel: 809-472-0909) y mantenerse en coordinación con Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, Policía Nacional y Cuerpos de Bomberos.