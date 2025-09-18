32.8 C
Santo Domingo
jueves, septiembre 18, 2025
Capotillo se viste de acción con "Xiguapa"; Robinson Díaz interpreta a "El Paisa"

El filme de Francis Disla “El Indio”, producido por Aldea Estudio, mezcla terror, mito taíno y modernidad con locaciones en Capotillo, Los Haitises y otros puntos del país.

El popular sector de Capotillo se convirtió en escenario de cine con la filmación de “Xiguapa”, proyecto que cuenta con la participación especial del reconocido actor colombiano Robinson Díaz, en el rol de El Paisa.


Una mezcla de terror, cultura y paisaje

Xiguapa es una película de terror, de acción, que mezcla elementos culturales sobre taínos, sobre el indigenismo, sobre nuestra historia, y mezcla también la modernidad, la actualidad, el terror. Los primeros minutos comienzan en Capotillo y después ya se van a Los Haitises, que es donde está la tumba de la Ciguapa”, sostuvo el director Francis Disla, El Indio. “Se muestra la República Dominicana en su totalidad, desde los barrios hasta lugares que son ambientalmente poderosos”.

Robinson Díaz vuelve a rodar con El Indio

El actor colombiano Robinson Díaz, conocido por su personaje El Paisa, expresó: “Me siento muy honrado de estar aquí en República Dominicana trabajando con Francis Disla, El Indio, en mi segunda película junto a él. No me podía quedar fuera; hace varios años ya me había comentado de este trabajo. Me alegra mucho estar aquí en Capotillo, ver la gente, tener el contacto directo. Siempre me ha gustado y espero seguir trabajando aquí en el país”.

Sinopsis

Xiguapa rescata la mística de la Ciguapa, enigmático ser femenino de la mitología dominicana que seduce, atrapa y pierde a quienes se cruzan en su camino. Con una puesta en escena que combina suspenso, realismo mágico y tradición oral, el filme explora el choque entre lo ancestral y lo contemporáneo.

