Mayimba Music celebra la candidatura del artista dominicano en Mejor Álbum de Merengue/Bachata; el disco fue lanzado en abril y destaca por su variedad de géneros y arreglos.

Se trata de la segunda ocasión en que “El Mayimbito” compite por este galardón, un nuevo reconocimiento a su trayectoria. “Cada día más agradecido de Dios, de la vida y de todo mi ‘Team Alex Bueno’, porque hoy vemos hecho realidad lo que soñamos cuando empezamos esta producción. Felicito a mis colegas y compatriotas Milly Quezada y Eddy Herrera por compartir conmigo esta categoría”, expresó el intérprete tras conocerse la nominación.

Desde su lanzamiento, El Más Completo ha recibido elogios por la calidad de sus arreglos y la diversidad estilística, reforzando a Alex Bueno como una de las voces más versátiles del Caribe. Mayimba Music, responsable de la distribución, destacó que la candidatura reconoce también el esmero detrás de cada detalle del álbum.

Sobre el álbum El Más Completo

La producción, a cargo del maestro Manuel Tejada, cuenta con arreglos de Ramón Orlando, El Prodigio, Pablo Rosario, Robinson Hernández y Darys Contreras, entre otros. El repertorio integra merengue, bachata, salsa, balada, bolero y merengue típico.

Merengues

“Gente Luminosa” (Pedro Labandón Pérez)

“No Juegues Más” (Leonardo Favio)

“Te Suplico” (Rigoberto Peralta Núñez)

“Toqué Fondo” (Ramón Orlando, José Luis Azcona, Alex Bueno)

Bachatas

“Vuelve” (Félix Mirabal)

“No Te Olvidaré” (Félix Mirabal)

“Yo, El Juguete” (JC Fernández)

“Hay Amores” (Brando Goicochea)

“Il Cielo in Una Stanza” (Gino Paoli)

Popurrí: siete bachatas icónicas de todos los tiempos

Otros cortes destacados

Merengue típico: “Esa Mujer” (Víctor Víctor)

“Esa Mujer” (Víctor Víctor) Salsa: “Un Momento Contigo” (Alex Bueno) y “Compañera” (José Luis Azcona)

“Un Momento Contigo” (Alex Bueno) y “Compañera” (José Luis Azcona) Balada: “Amor Regresa” (Félix Veloz, José Luis Azcona)

“Amor Regresa” (Félix Veloz, José Luis Azcona) Bolero: “Lágrimas del Alma” (Boni Vilaseñor)

Sobre Mayimba Music

Mayimba Music es distribuidora digital, editora, productora y sello discográfico con sede en Nueva York y más de 30 años de trayectoria. Ha sido reconocida en múltiples ocasiones con Premios ASCAP (Editora Independiente del Año) y Premios Billboard de la Música Latina (Editora del Año).