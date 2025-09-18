24.8 C
Santo Domingo
jueves, septiembre 18, 2025
InicioEntretenimientoAlex Bueno, nominado a los Latin Grammy 2025 por “El Más Completo”
Entretenimiento

Alex Bueno, nominado a los Latin Grammy 2025 por “El Más Completo”

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Entretenimiento

Latin Grammy 2025: República Dominicana llega fuerte a Las Vegas con múltiples nominaciones

Dominicanos nominados: categorías y protagonistas Santo Domingo. – República Dominicana...
Entretenimiento

Alex Bueno recibe el alta médica tras episodio de hipoglucemia

El artista permaneció tres días hospitalizado y agradeció el...
Entretenimiento

Oficina de Alex Bueno desmiente rumores y confirma evolución favorable

El equipo del artista afirma que no está entubado,...

Mayimba Music celebra la candidatura del artista dominicano en Mejor Álbum de Merengue/Bachata; el disco fue lanzado en abril y destaca por su variedad de géneros y arreglos.

Mayimba Music anunció con orgullo la nominación del reconocido cantante dominicano Alex Bueno a los Latin Grammy 2025 en la categoría Mejor Álbum de Merengue/Bachata por su producción “El Más Completo”, publicada en abril.

Se trata de la segunda ocasión en que “El Mayimbito” compite por este galardón, un nuevo reconocimiento a su trayectoria. “Cada día más agradecido de Dios, de la vida y de todo mi ‘Team Alex Bueno’, porque hoy vemos hecho realidad lo que soñamos cuando empezamos esta producción. Felicito a mis colegas y compatriotas Milly Quezada y Eddy Herrera por compartir conmigo esta categoría”, expresó el intérprete tras conocerse la nominación.

Desde su lanzamiento, El Más Completo ha recibido elogios por la calidad de sus arreglos y la diversidad estilística, reforzando a Alex Bueno como una de las voces más versátiles del Caribe. Mayimba Music, responsable de la distribución, destacó que la candidatura reconoce también el esmero detrás de cada detalle del álbum.

Sobre el álbum El Más Completo

La producción, a cargo del maestro Manuel Tejada, cuenta con arreglos de Ramón Orlando, El Prodigio, Pablo Rosario, Robinson Hernández y Darys Contreras, entre otros. El repertorio integra merengue, bachata, salsa, balada, bolero y merengue típico.

Merengues

  • “Gente Luminosa” (Pedro Labandón Pérez)
  • “No Juegues Más” (Leonardo Favio)
  • “Te Suplico” (Rigoberto Peralta Núñez)
  • “Toqué Fondo” (Ramón Orlando, José Luis Azcona, Alex Bueno)

Bachatas

  • “Vuelve” (Félix Mirabal)
  • “No Te Olvidaré” (Félix Mirabal)
  • “Yo, El Juguete” (JC Fernández)
  • “Hay Amores” (Brando Goicochea)
  • “Il Cielo in Una Stanza” (Gino Paoli)
  • Popurrí: siete bachatas icónicas de todos los tiempos

Otros cortes destacados

  • Merengue típico: “Esa Mujer” (Víctor Víctor)
  • Salsa: “Un Momento Contigo” (Alex Bueno) y “Compañera” (José Luis Azcona)
  • Balada: “Amor Regresa” (Félix Veloz, José Luis Azcona)
  • Bolero: “Lágrimas del Alma” (Boni Vilaseñor)

Sobre Mayimba Music

Mayimba Music es distribuidora digital, editora, productora y sello discográfico con sede en Nueva York y más de 30 años de trayectoria. Ha sido reconocida en múltiples ocasiones con Premios ASCAP (Editora Independiente del Año) y Premios Billboard de la Música Latina (Editora del Año).

Notas relacionadas

Redacción: El Periódico DO

 

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
ABC suspende indefinidamente “Jimmy Kimmel Live!” tras comentarios sobre la muerte de Charlie Kirk

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Ministerio Público prioriza a las víctimas: Wilson Camacho detalla la nueva visión

Noticias 0
El procurador adjunto destacó un enfoque centrado en las...

El papa León XIV saluda a Zoë Saldaña y su familia en la Plaza de San Pedro

Cine 0
La actriz estadounidense de origen dominicano y puertorriqueño, premiada...

ABC suspende indefinidamente “Jimmy Kimmel Live!” tras comentarios sobre la muerte de Charlie Kirk

Entretenimiento 0
 El presentador criticó la reacción al asesinato del activista...

¿Qué pasó esta semana?

Fuerza del Pueblo concluye Congreso Elector Manolo Tavárez Justo

Noticias 0
Leonel Fernández fue ratificado como presidente de la organización...

Los ayuntamientos recibirán 4,000 millones de pesos para construir aceras y contenes

Noticias 0
Santo Domingo.- El presidente de la Liga Municipal Dominicana...

Robert Redford: las películas que marcaron la carrera de un icono de Hollywood

Cine 0
 El gran salto de Redford llegó a finales de...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group