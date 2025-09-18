El presidente destacó que la obra en la intersección con Isabel Aguiar forma parte de los proyectos para modernizar la infraestructura vial y mejorar la movilidad en Santo Domingo.

“Esta noche me detuve en la construcción del paso a desnivel en la Prolongación 27 de Febrero con Isabel Aguiar para supervisar personalmente los avances de esta importante obra. Seguimos trabajando, a toda hora, para modernizar la infraestructura vial y mejorar la movilidad de los dominicanos”, expresó Abinader a través de sus redes sociales.

El proyecto es uno de los más relevantes dentro del programa de soluciones viales impulsado por el Gobierno en Santo Domingo Oeste y busca descongestionar uno de los puntos más críticos de tránsito en la capital.

La obra se suma a otras iniciativas en marcha para reducir los tiempos de traslado, ofrecer mayor seguridad a los conductores y dinamizar la economía mediante una red de transporte más eficiente.