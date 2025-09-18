24.8 C
Noticias

Abinader supervisa construcción de paso a desnivel en la Prolongación 27 de Febrero

Por: Redacción

Fecha:

El presidente destacó que la obra en la intersección con Isabel Aguiar forma parte de los proyectos para modernizar la infraestructura vial y mejorar la movilidad en Santo Domingo.

El presidente Luis Abinader supervisó este miércoles en horas de la noche los avances de la construcción del paso a desnivel que se levanta en la Prolongación 27 de Febrero con Isabel Aguiar, como parte de su plan de transformación de la infraestructura vial del Gran Santo Domingo.

“Esta noche me detuve en la construcción del paso a desnivel en la Prolongación 27 de Febrero con Isabel Aguiar para supervisar personalmente los avances de esta importante obra. Seguimos trabajando, a toda hora, para modernizar la infraestructura vial y mejorar la movilidad de los dominicanos”, expresó Abinader a través de sus redes sociales.

El proyecto es uno de los más relevantes dentro del programa de soluciones viales impulsado por el Gobierno en Santo Domingo Oeste y busca descongestionar uno de los puntos más críticos de tránsito en la capital.

La obra se suma a otras iniciativas en marcha para reducir los tiempos de traslado, ofrecer mayor seguridad a los conductores y dinamizar la economía mediante una red de transporte más eficiente.

Redacción: El Periódico DO

 

Redacción
Redacción

