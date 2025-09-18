24.8 C
Santo Domingo
jueves, septiembre 18, 2025
Entretenimiento

ABC suspende indefinidamente “Jimmy Kimmel Live!” tras comentarios sobre la muerte de Charlie Kirk

El presentador criticó la reacción al asesinato del activista conservador y provocó la presión de afiliadas y de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

La cadena ABC anunció la suspensión indefinida de su programa nocturno “Jimmy Kimmel Live!”, después de que el comediante realizara comentarios polémicos sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, lo que desató la reacción de estaciones afiliadas y un pronunciamiento crítico del regulador federal de comunicaciones.

El veterano presentador señaló en su programa del lunes y martes que muchos en MAGA están trabajando muy duro para capitalizar el asesinato de Charlie Kirk, comentarios que generaron molestia en sectores conservadores y en parte de la audiencia.

La decisión de ABC se produjo luego de que Nexstar Communications Group, operador de 23 estaciones afiliadas a la cadena, advirtiera que dejaría de emitir el show desde este miércoles. Desde 2003, “Jimmy Kimmel Live!” se transmite en la franja nocturna de ABC y es uno de los programas más emblemáticos de la televisión estadounidense.

Reacción de la FCC

El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, calificó los comentarios de Kimmel como realmente enfermizos y aseguró que la agencia tiene argumentos para responsabilizar al presentador, a ABC y a su matriz, Walt Disney Co., por supuesta desinformación.

La controversia ocurre mientras Disney busca aprobación regulatoria para la compra de la NFL Network por ESPN, y Nexstar necesita luz verde del gobierno de Donald Trump para concretar la adquisición de la televisora Tegna, por valor de 6,200 millones de dólares.

Sin comentarios de Kimmel

Hasta el momento, Jimmy Kimmel no ha emitido declaraciones. Su contrato con ABC vence en mayo de 2026. Analistas apuntan que el regreso del programa podría complicarse en un contexto de presiones políticas y regulatorias.

