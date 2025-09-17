33.8 C
Santo Domingo
miércoles, septiembre 17, 2025
InicioNoticiasSalud Pública llama a extremar precauciones por calor extremo en el país
Noticias

Salud Pública llama a extremar precauciones por calor extremo en el país

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Recomiendan hidratación constante, evitar el sol entre 11:00 a. m. y 3:00 p. m. y vigilar a niños, embarazadas y adultos mayores

SANTO DOMINGO,.— El Ministerio de Salud exhortó a la población a reforzar las medidas de prevención ante las altas temperaturas que afectan al país, con especial atención a niños, personas mayores, embarazadas y quienes viven con enfermedades crónicas.

La institución pidió mantenerse hidratado durante el día —incluso si no se siente sed— y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 a. m. y las 3:00 p. m. También sugiere ventilar los espacios en las horas más frescas, limitar el ejercicio intenso o actividades al aire libre en los picos de calor y usar protector solar cada dos horas, además de sombreros y gafas.

Síntomas de alerta: golpe de calor

Salud recordó que el golpe de calor es una emergencia médica que puede presentarse tras una exposición prolongada a altas temperaturas. Busque ayuda inmediata si aparecen uno o varios de estos signos:

  • Sed intensa.
  • Piel seca, caliente y enrojecida, sin sudor.
  • Fiebre muy alta (40 °C o más).
  • Agotamiento, mareos o cefalea intensa.
  • Calambres musculares, náuseas o vómitos.
  • Convulsiones, confusión o desorientación.
  • Pérdida de conocimiento.

Alimentación e higiene

El Ministerio aconseja preferir comidas ligeras, bajas en sal y grasas, y aumentar el consumo de frutas y vegetales frescos —como tomate, pepino, lechuga, apio, melón y sandía— por su aporte de agua. Asimismo, mantener hábitos de higiene como el lavado frecuente de manos y evitar frotarse los ojos para prevenir irritaciones.

Recomendaciones rápidas

  • Agua a mano: pequeños sorbos frecuentes.
  • Ropa ligera y de colores claros.
  • Evite alcohol y cafeína en exceso.
  • No deje a nadie (personas o mascotas) dentro de vehículos cerrados.
  • Revise a los vulnerables: niños, mayores, embarazadas y crónicos.

Fuente: Comunicado del Ministerio de Salud.
Crédito: EFE (mf).

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Cámara de Diputados escoge a Vilma Morillo Vásquez como diputada de La Vega
Artículo siguiente
OPRET aclara video en Línea 2C: corrección preventiva sin riesgo estructural

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Bad Bunny lidera las nominaciones a la edición 26 de los Latin Grammy

Entretenimiento 0
Los Ángeles (EE.UU.),(EFE).- Bad Bunny lideró este miércoles las...

Ejército decomisa 49,800 cigarrillos ilícitos en Santiago Rodríguez; hay un detenido

Noticias 0
 El ERD ocupó 249 paquetes de la marca Capital...

ARS Reservas celebra 23 aniversario con Misa de Acción de Gracias

Sociales 0
La ceremonia fue encabezada por el presidente ejecutivo de...

¿Qué pasó esta semana?

Activistas denuncian ejecuciones extrajudiciales en Santiago de los Caballeros

Noticias 0
Exigen justicia tras la muerte de cinco sospechosos en...

Carreras universitarias con mayor demanda en República Dominicana

Noticias 0
Opciones académicas con mejor proyección laboral para jóvenes y...

Luis Abinader: “tengo amigos, pero no cómplices”

Noticias 0
 Gobierno reafirma lucha contra la impunidad tras irregularidades en...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group