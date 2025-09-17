Recomiendan hidratación constante, evitar el sol entre 11:00 a. m. y 3:00 p. m. y vigilar a niños, embarazadas y adultos mayores
SANTO DOMINGO,.— El Ministerio de Salud exhortó a la población a reforzar las medidas de prevención ante las altas temperaturas que afectan al país, con especial atención a niños, personas mayores, embarazadas y quienes viven con enfermedades crónicas.
La institución pidió mantenerse hidratado durante el día —incluso si no se siente sed— y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 a. m. y las 3:00 p. m. También sugiere ventilar los espacios en las horas más frescas, limitar el ejercicio intenso o actividades al aire libre en los picos de calor y usar protector solar cada dos horas, además de sombreros y gafas.
Síntomas de alerta: golpe de calor
Salud recordó que el golpe de calor es una emergencia médica que puede presentarse tras una exposición prolongada a altas temperaturas. Busque ayuda inmediata si aparecen uno o varios de estos signos:
- Sed intensa.
- Piel seca, caliente y enrojecida, sin sudor.
- Fiebre muy alta (40 °C o más).
- Agotamiento, mareos o cefalea intensa.
- Calambres musculares, náuseas o vómitos.
- Convulsiones, confusión o desorientación.
- Pérdida de conocimiento.
Alimentación e higiene
El Ministerio aconseja preferir comidas ligeras, bajas en sal y grasas, y aumentar el consumo de frutas y vegetales frescos —como tomate, pepino, lechuga, apio, melón y sandía— por su aporte de agua. Asimismo, mantener hábitos de higiene como el lavado frecuente de manos y evitar frotarse los ojos para prevenir irritaciones.
Recomendaciones rápidas
- Agua a mano: pequeños sorbos frecuentes.
- Ropa ligera y de colores claros.
- Evite alcohol y cafeína en exceso.
- No deje a nadie (personas o mascotas) dentro de vehículos cerrados.
- Revise a los vulnerables: niños, mayores, embarazadas y crónicos.
Fuente: Comunicado del Ministerio de Salud.
Crédito: EFE (mf).