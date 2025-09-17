Recomiendan hidratación constante, evitar el sol entre 11:00 a. m. y 3:00 p. m. y vigilar a niños, embarazadas y adultos mayores

SANTO DOMINGO,.— El Ministerio de Salud exhortó a la población a reforzar las medidas de prevención ante las altas temperaturas que afectan al país, con especial atención a niños, personas mayores, embarazadas y quienes viven con enfermedades crónicas.

La institución pidió mantenerse hidratado durante el día —incluso si no se siente sed— y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 a. m. y las 3:00 p. m. También sugiere ventilar los espacios en las horas más frescas, limitar el ejercicio intenso o actividades al aire libre en los picos de calor y usar protector solar cada dos horas, además de sombreros y gafas.

Síntomas de alerta: golpe de calor

Salud recordó que el golpe de calor es una emergencia médica que puede presentarse tras una exposición prolongada a altas temperaturas. Busque ayuda inmediata si aparecen uno o varios de estos signos:

Sed intensa .

. Piel seca, caliente y enrojecida , sin sudor.

, sin sudor. Fiebre muy alta (40 °C o más) .

. Agotamiento, mareos o cefalea intensa .

o . Calambres musculares , náuseas o vómitos .

, o . Convulsiones , confusión o desorientación.

, o desorientación. Pérdida de conocimiento.

Alimentación e higiene

El Ministerio aconseja preferir comidas ligeras, bajas en sal y grasas, y aumentar el consumo de frutas y vegetales frescos —como tomate, pepino, lechuga, apio, melón y sandía— por su aporte de agua. Asimismo, mantener hábitos de higiene como el lavado frecuente de manos y evitar frotarse los ojos para prevenir irritaciones.

Recomendaciones rápidas

Agua a mano : pequeños sorbos frecuentes.

: pequeños sorbos frecuentes. Ropa ligera y de colores claros.

y de colores claros. Evite alcohol y cafeína en exceso.

en exceso. No deje a nadie (personas o mascotas) dentro de vehículos cerrados.

(personas o mascotas) dentro de vehículos cerrados. Revise a los vulnerables: niños, mayores, embarazadas y crónicos.

Fuente: Comunicado del Ministerio de Salud.

Crédito: EFE (mf).