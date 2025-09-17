El procedimiento corresponde a protocolos de aseguramiento de calidad en la Línea 2C del Metro de Santo Domingo.
En el marco de los protocolos de aseguramiento de calidad y bajo la supervisión del equipo técnico, se detectó una variación en la densidad del hormigón del pilote PS-069C, ubicado en E-2+300. La situación fue identificada mediante los ensayos Crosshole Sonic Logging (CSL) y Pile Integrity Test (PIT), aplicados conforme a las normas de la Federal Highway Administration (FHWA) y realizados en todos los pilotes construidos.
Proceso correctivo
- Retiro parcial del recubrimiento (camisa) de acero en el área detectada (ya realizado). En esta fase un ciudadano grabó parte del procedimiento planificado.
- Subsanación del área afectada, iniciada ayer, con materiales y procedimientos definidos en estándares técnicos internacionales.
Estas revisiones forman parte del seguimiento preventivo habitual y no implican un problema estructural ni afectan el desarrollo general de las actividades. Dado su mínimo impacto, las subsanaciones se programaron para la etapa de terminación; actualmente se intervienen otros elementos en condiciones similares.
La OPRET reafirma su compromiso con la calidad, seguridad y transparencia, manteniendo un monitoreo constante de cada etapa de la obra. Las intervenciones garantizan los más altos estándares, incluso frente a cargas extremas.