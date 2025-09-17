El procedimiento corresponde a protocolos de aseguramiento de calidad en la Línea 2C del Metro de Santo Domingo.

En el marco de los protocolos de aseguramiento de calidad y bajo la supervisión del equipo técnico, se detectó una variación en la densidad del hormigón del pilote PS-069C, ubicado en E-2+300. La situación fue identificada mediante los ensayos Crosshole Sonic Logging (CSL) y Pile Integrity Test (PIT), aplicados conforme a las normas de la Federal Highway Administration (FHWA) y realizados en todos los pilotes construidos.

Proceso correctivo

Retiro parcial del recubrimiento (camisa) de acero en el área detectada (ya realizado). En esta fase un ciudadano grabó parte del procedimiento planificado. Subsanación del área afectada, iniciada ayer, con materiales y procedimientos definidos en estándares técnicos internacionales.

Estas revisiones forman parte del seguimiento preventivo habitual y no implican un problema estructural ni afectan el desarrollo general de las actividades. Dado su mínimo impacto, las subsanaciones se programaron para la etapa de terminación; actualmente se intervienen otros elementos en condiciones similares.

La OPRET reafirma su compromiso con la calidad, seguridad y transparencia, manteniendo un monitoreo constante de cada etapa de la obra. Las intervenciones garantizan los más altos estándares, incluso frente a cargas extremas.