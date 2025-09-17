29.8 C
Entretenimiento

Latin Grammy 2025: República Dominicana llega fuerte a Las Vegas con múltiples nominaciones

Por: Redacción

Fecha:

Dominicanos nominados: categorías y protagonistas

Santo Domingo. – República Dominicana estará bien representada en la próxima edición de los Latin Grammy, a celebrarse en noviembre en Las Vegas, Estados Unidos. Varios artistas locales figuran entre los nominados al galardón que reconoce lo mejor de la música en español y portugués.

Publicado: 17 de septiembre de 2025
Dominicanos nominados: categorías y protagonistas

Vicente García encabeza la avanzada criolla con tres nominaciones en: Mejor Canción de Cantautor, Mejor Álbum Tropical Contemporáneo y Álbum del Año.

Tropical y Salsa

  • Mejor Álbum de Salsa: Los Hermanos Rosario y José Alberto “El Canario”.
  • Mejor Álbum Tropical Contemporáneo: Vicente García.

Merengue/Bachata

  • Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata: Milly Quezada, Alex Bueno y Eddy Herrera.

Composición y urbano

  • Mejor Canción Tropical: Techy Fatule.
  • Mejor Canción de Rap/Hip Hop: J Noa y Vakeró.
  • Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana: Tokischa junto a Nathy Peluso.

Líder en nominaciones

Bad Bunny encabeza la edición 26 con 12 candidaturas, seguido por los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Edgar Barrera, con 10 menciones cada uno.

El puertorriqueño consolidó el impacto de su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS (DTMF), publicado el 5 de enero, al entrar en tres de las categorías reina: Grabación del Año, Canción del Año y Álbum del Año. En esta última compartirá la carrera por el gramófono con proyectos de Alejandro Sanz (¿Y ahora qué?), Rauw Alejandro (Cosa nuestra) y Gloria Estefan (Raíces), entre otros.

La primera vez de Ca7riel & Paco Amoroso

Los mejores amigos irrumpen por la puerta grande: “El día del amigo” y #Tetas compiten en Grabación y Canción del Año, mientras que su álbum Papota aspira a Álbum del Año. El proyecto —con ecos de su celebrado Tiny Desk en NPR— funciona como sátira a la industria y a la presión creativa.

Más nombres propios: Barrera, Shakira y Maluma

El prolífico compositor mexicano Édgar Barrera suma nominaciones con éxitos como “Si antes te hubiera conocido” (Karol G), en Grabación y Canción del Año.

En categorías específicas, Shakira compite a Mejor Canción Pop con “Soltera”, y Maluma buscará el premio a Mejor Canción Urbana con “Cosas pendientes”.

Natalia Lafourcade, Liniker y la nueva ola

La mexicana Natalia Lafourcade —la artista femenina con más Latin Grammy de la historia— recibe 8 nominaciones gracias a Cancionera, que compite por Álbum del Año junto a Carín León, Vicente García, Liniker, Joaquina y Elena Rose.

La brasileña trans Liniker suma 6 menciones con Caju, un mapa sonoro que cruza soul, MPB, funk y R&B.

Mejor Nuevo Artista

La categoría la disputan Alleh, Annasofia (Colombia), Yerai Cortés (España), Juliane Gamboa (Brasil), Camila Guevara (Cuba), Isadora, Alex Luna, Paloma Morphy, Sued Nunes y Ruzzi (México).

Fechas clave

  • Ronda final de votaciones: desde el 1 de octubre.
  • Gala de premiación: 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena, Las Vegas.

 

 

 

Redacción
Redacción

