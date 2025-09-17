33.8 C
Santo Domingo
miércoles, septiembre 17, 2025
InicioNoticiasEjército decomisa 49,800 cigarrillos ilícitos en Santiago Rodríguez; hay un detenido
Noticias

Ejército decomisa 49,800 cigarrillos ilícitos en Santiago Rodríguez; hay un detenido

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

Ejército detiene a siete haitianos indocumentados en Mao

En total, fueron retenidos cinco hombres y dos mujeres...
Noticias

Ejército detiene a 49 haitianos indocumentados en Dajabón

 Según informaron las Fuerzas Armadas, los controles forman parte...
Noticias

Ministerio Público ocupa en Santiago bebidas y cigarrillos junto a otros organismos

 SANTIAGO.- La Unidad de Investigación de Comercio Ilícito (UICI) de...

 

El ERD ocupó 249 paquetes de la marca Capital ocultos en una Ford Explorer blanca (placa G201785), incluso dentro del neumático de repuesto.

iembros del Ejército de la República Dominicana (ERD) decomisaron 49,800 cigarrillos ilícitos y detuvieron a una persona durante un operativo realizado en la provincia Santiago Rodríguez, informó la institución.

El detenido fue identificado como Pedro Pérez Montero, de nacionalidad dominicana, quien conducía una camioneta Ford Explorer de color blanco, con la placa G201785, donde se hallaron los productos de contrabando.

Al registrar el vehículo, los militares descubrieron 249 paquetes de cigarrillos de la marca Capital, escondidos en distintos compartimentos entre la carrocería y la tapicería. Parte de los cigarrillos ilícitos fueron localizados dentro del neumático de repuesto.

El detenido y la mercancía ocupada fueron trasladados a la sede de la 4.ª Brigada de Infantería del ERD para los trámites legales correspondientes, en coordinación con el Ministerio Público y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Mercancía (CECCOM).

Notas relacionadas

 

 

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
ARS Reservas celebra 23 aniversario con Misa de Acción de Gracias

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

ARS Reservas celebra 23 aniversario con Misa de Acción de Gracias

Sociales 0
La ceremonia fue encabezada por el presidente ejecutivo de...

DNCD incauta 93 paquetes de cocaína en operativos en Punta Cana y SDO

Noticias 0
Operativos simultáneos coordinados con fiscales: 29 paquetes en las...

OPRET aclara video en Línea 2C: corrección preventiva sin riesgo estructural

Noticias 0
 El procedimiento corresponde a protocolos de aseguramiento de calidad...

¿Qué pasó esta semana?

EE. UU. alienta a República Dominicana a presentar candidato para dirigir la UNODC

Noticias 0
La actual directora del organismo dejará el cargo en...

TIFF 2025: “Hamnet”, de Chloé Zhao, gana el People’s Choice Award

Cine 0
El 50.º aniversario del festival anunció hoy sus ganadores:...

Ministra de Interior y Policía: “Nadie en la Policía está por encima de la ley”

Noticias 0
Faride Raful reitera que la misión policial es proteger...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group