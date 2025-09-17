El ERD ocupó 249 paquetes de la marca Capital ocultos en una Ford Explorer blanca (placa G201785), incluso dentro del neumático de repuesto.

El detenido fue identificado como Pedro Pérez Montero, de nacionalidad dominicana, quien conducía una camioneta Ford Explorer de color blanco, con la placa G201785, donde se hallaron los productos de contrabando.

Al registrar el vehículo, los militares descubrieron 249 paquetes de cigarrillos de la marca Capital, escondidos en distintos compartimentos entre la carrocería y la tapicería. Parte de los cigarrillos ilícitos fueron localizados dentro del neumático de repuesto.

El detenido y la mercancía ocupada fueron trasladados a la sede de la 4.ª Brigada de Infantería del ERD para los trámites legales correspondientes, en coordinación con el Ministerio Público y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Mercancía (CECCOM).