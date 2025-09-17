33.8 C
Santo Domingo
miércoles, septiembre 17, 2025
DNCD incauta 93 paquetes de cocaína en operativos en Punta Cana y SDO

Por: Redacción

Fecha:

Operativos simultáneos coordinados con fiscales: 29 paquetes en las inmediaciones del Aeropuerto de Punta Cana y 64 paquetes en un vehículo con caletas en la autopista Duarte (km 22).

SD. La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este miércoles la incautación de 93 paquetes de cocaína durante un operativo simultáneo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia La Altagracia, y en Santo Domingo Oeste.

De acuerdo con un comunicado, las unidades operativas, bajo coordinación de fiscales, dieron persecución a un vehículo cuyo conductor, según informes de inteligencia, formaría parte de una red criminal dedicada al narcotráfico.

Al intervenir el vehículo en la Calle Boulevard del Mar, próximo a la terminal de Punta Cana, se decomisó una maleta que contenía dos mochilas con 29 paquetes de presunta cocaína. Además, se ocupó un teléfono celular, una placa de vehículo, un pasaporte y otros documentos de interés para la investigación.

En seguimiento a la operación, agentes destacados en el Gran Santo Domingo montaron labores de vigilancia sobre otro individuo que se desplazaba por la autopista Duarte. El vehículo fue interceptado a la altura del kilómetro 22, próximo a la entrada de la carretera La Cuaba.

Por disposición del fiscal actuante, se procedió a la inspección del automóvil, encontrando tres compartimientos secretos (caletas) con 64 paquetes de presunta cocaína, así como una pistola con un cargador y once cápsulas.

También fueron ocupadas cuatro maletas, 14 mochilas, dos celulares, un rollo de plástico, RD$10,600, US$1 y diversos documentos personales.

La DNCD indicó que estas acciones se enmarcan en el fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico en aeropuertos, puertos y corredores viales estratégicos del país.


Evidencias ocupadas por la DNCD en operativos en Punta Cana y Santo Domingo Oeste
Evidencias ocupadas durante los operativos. Foto: cortesía DNCD

Redacción

Contáctanos: [email protected]

