Bad Bunny lidera las nominaciones a la edición 26 de los Latin Grammy

Los Ángeles (EE.UU.),  (EFE).- Bad Bunny lideró este miércoles
¡Bad Bunny se roba el show en Happy Gilmore 2!

El papel de Bad Bunny como caddieMiami, (EP). El
Bad Bunny transforma San Juan con la experiencia inmersiva ‘Seguimo’ Aquí’

La propuesta de Vibee ofrece un recorrido multisensorial por

Los Ángeles (EE.UU.),(EFE).- Bad Bunny lideró este miércoles las nominaciones de la edición 26 de los Latin Grammy, con doce candidaturas, seguido de los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Edgar Barrera, quienes acumularon diez menciones cada uno.

El artista puertorriqueño logró consolidar el éxito de ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS (DTMF)’, su séptimo trabajo publicado el pasado 5 de enero, en tres de las categorías reina, incluida mejor grabación del año, mejor canción del año y mejor álbum del año.

En la carrera por alzarse con el galardón a mejor proyecto del año, Bad Bunny competirá junto al español Alejandro Sanz, por su ‘¿Y ahora qué?’; su ‘paisano’ Rauw Alejandro, con ‘Cosa nuestra’; o la estrella cubana-estadounidense Gloria Estefan, con su disco ‘Raíces’, entre otros.

 La primera vez de Ca7riel & Paco Amoroso

Los mejores amigos Ca7riel & Paco Amoroso, por su parte, también aspiran a los premios más importantes de estos galardones. Sus canciones ‘El día del amigo’ y ‘#Tetas’ alcanzaron nominaciones en los apartados de grabación del año y canción del año, mientras que su disco ‘Papota’ compite por ser el álbum del año.

El proyecto de este dúo argentino, que también tiene menciones en los campos de la música alternativa, surgió después del éxito que les supuso el concierto en el Tiny Desk de la National Public Radio (NPR), la radio pública estadounidense, y se presenta como una sátira a la industria musical y la presión que esta genera sobre los artistas.

Combo de fotografías de archivo de los artistas Bad Bunny (i-arriba), Karol G (d-arriba) y el dúo Ca7riel & Paco Amoroso. EFE

Por su parte, el compositor mexicano Édgar Barrera sigue acumulando nominaciones, con éxitos como la veraniega ‘Si antes te hubiera conocido’, interpretada por la colombiana Karol G, y con la que competirá en las candidaturas a grabación y canción del año.

En categorías más específicas, la canción ‘Soltera’, de la estrella colombiana Shakira, está nominada a mejor canción pop; o ‘Cosas pendientes’, tema del también colombiano Maluma, buscará alzarse con el premio a mejor canción urbana.

También la mexicana Natalia Lafourcade -la artista femenina con más Latin Grammy ganados de la historia- obtuvo ocho nominaciones, gracias a su más reciente álbum de estudio, ‘Cancionera’, que competirá por el mejor álbum del año, junto a Carín León, Vicente García, Liniker, Joaquina y Elena Rose.

 Nueva música

La cantante brasileña trans Liniker también destacó en estas nominaciones, al sumar un total de seis menciones. La compositora ha aumentado su fama, principalmente en los círculos del indie, con los que nació el álbum ‘Caju’, en el que mezcla el género soul, MPB (Música Popular Brasileira), funk y R&B.

El apartado de mejor nuevo artista lo disputan Alleh, la colombiana Annasofia, el español Yerai Cortés, la artista brasileña de jazz Juliane Gamboa, la cubana Camila Guevara, Isadora, Alex Luna, Paloma Morphy, la cantautora Sued Nunes y la mexicana Ruzzi.

La ronda final de votaciones que determinarán los ganadores del Latin Grammy empezará el próximo 1 de octubre.

La edición 26 de los premios se realizará el próximo 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas (NV, EE.UU.) y se transmitirá a través de las plataformas de TelevisaUnivision a partir de las 17:00 hora local (00:00 GMT del jueves).

