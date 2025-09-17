33.8 C
Sociales

ARS Reservas celebra 23 aniversario con Misa de Acción de Gracias

Por: Redacción

Fecha:

Sociales

Banco Popular celebra misas en acción de gracias por su 60° aniversario

Las eucaristías fueron realizadas en todas las diócesis del...

La ceremonia fue encabezada por el presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, y el vicepresidente ejecutivo de ARS Reservas, Martín Gabirondo.

La Administradora de Riesgos de Salud ARS Reservas conmemoró su vigésimo tercer aniversario con una misa de acción de gracias en la parroquia El Buen Pastor, del Distrito Nacional, acompañada por ejecutivos, colaboradores, aliados y relacionados.

Durante la ceremonia, el vicepresidente ejecutivo Martín Gabirondo destacó que la institución ha avanzado en un proceso de transformación y reestructuración de áreas clave, con la optimización de procesos tecnológicos y de la atención al afiliado, lo que ha permitido mejorar significativamente los indicadores financieros.

“Estamos convencidos de que cada día, con nuestros esfuerzos y dedicación, construiremos una ARS más humana, más eficiente e innovadora; una que no solo administre riesgos, sino que transforme vidas”, expresó Gabirondo, en la misa oficiada por el padre Manuel García.

Logros y avances recientes

  • Cambio de imagen institucional y ejecución del proyecto EVA Filiales.
  • Monitoreo remoto de signos vitales (pionera en el mercado desde 2020).
  • Red de prestadores ampliada a más de 7,600, con nuevos puntos de servicio en las regiones Norte y Este.
  • Lanzamiento de los planes MAS y mejoras a la app móvil, incluida atención por WhatsApp.
  • Cotizador digital para intermediarios que agiliza la gestión de afiliados.
  • Iniciativas de responsabilidad social, como jornadas de donación de sangre junto al Hemocentro Nacional.
  • Relanzamiento web, implementación del carnet digital y una prueba piloto para afiliados del Programa Crónicos.
ARS Reservas reafirmó su compromiso de seguir fortaleciendo la calidad del servicio y la innovación para el bienestar de sus afiliados en todo el país.

Redacción: El Periódico DO

 

Redacción
Redacción

