La ceremonia fue encabezada por el presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, y el vicepresidente ejecutivo de ARS Reservas, Martín Gabirondo.

Durante la ceremonia, el vicepresidente ejecutivo Martín Gabirondo destacó que la institución ha avanzado en un proceso de transformación y reestructuración de áreas clave, con la optimización de procesos tecnológicos y de la atención al afiliado, lo que ha permitido mejorar significativamente los indicadores financieros.

“Estamos convencidos de que cada día, con nuestros esfuerzos y dedicación, construiremos una ARS más humana, más eficiente e innovadora; una que no solo administre riesgos, sino que transforme vidas”, expresó Gabirondo, en la misa oficiada por el padre Manuel García.

Logros y avances recientes

Cambio de imagen institucional y ejecución del proyecto EVA Filiales .

y ejecución del proyecto . Monitoreo remoto de signos vitales (pionera en el mercado desde 2020).

(pionera en el mercado desde 2020). Red de prestadores ampliada a más de 7,600 , con nuevos puntos de servicio en las regiones Norte y Este.

a , con nuevos puntos de servicio en las regiones Norte y Este. Lanzamiento de los planes MAS y mejoras a la app móvil , incluida atención por WhatsApp .

y mejoras a la , incluida atención por . Cotizador digital para intermediarios que agiliza la gestión de afiliados.

para intermediarios que agiliza la gestión de afiliados. Iniciativas de responsabilidad social , como jornadas de donación de sangre junto al Hemocentro Nacional.

, como jornadas de junto al Hemocentro Nacional. Relanzamiento web, implementación del carnet digital y una prueba piloto para afiliados del Programa Crónicos.

ARS Reservas reafirmó su compromiso de seguir fortaleciendo la calidad del servicio y la innovación para el bienestar de sus afiliados en todo el país.