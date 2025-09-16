El gran salto de Redford llegó a finales de los años sesenta con Butch Cassidy and the Sundance Kid, donde interpretó al mítico Sundance Kid junto a Paul Newman

Washington, (EFE).- El laureado actor y director estadounidense Robert Redford falleció este martes a los 89 años en su residencia en el estado de Utah, según avanzó The New York Times.

Su muerte deja un vacío en la industria del cine, pero también un legado artístico que abarca más de seis décadas y películas que se han convertido en clásicos de la historia del séptimo arte.

El nacimiento de un mito: Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)

El gran salto de Redford llegó a finales de los años sesenta con Butch Cassidy and the Sundance Kid, donde interpretó al mítico Sundance Kid junto a Paul Newman. La química entre ambos actores y la mezcla de humor, acción y tragedia convirtieron la cinta en un éxito mundial y en el inicio de una época dorada para Redford.

El triunfo del carisma: The Sting (1973)

Cuatro años después volvió a reunirse con Paul Newman en The Sting (El golpe), una película de timadores ambientada en los años treinta que se llevó siete premios Óscar, incluido mejor película. El filme consolidó a Redford como uno de los rostros más populares y rentables de Hollywood.

El actor comprometido: All the President’s Men (1976)

En plena resaca del caso Watergate, Redford encarnó al periodista Bob Woodward en All the President’s Men (Todos los hombres del presidente), un retrato del trabajo periodístico que destapó el escándalo que obligó a dimitir a Richard Nixon. La película se convirtió en símbolo del cine político de los años setenta y en testimonio del compromiso de Redford con historias de trasfondo social.

La elegancia de los años ochenta: Out of Africa (1985)

En los ochenta, Redford protagonizó junto a Meryl Streep Out of Africa, una de las grandes producciones románticas del cine estadounidense. La cinta, ambientada en Kenia, obtuvo siete premios Óscar y mostró una faceta más íntima y melancólica del actor, que lo reafirmó como galán maduro y como referente de Hollywood.

El salto detrás de la cámara: Ordinary People (1980)

Su debut como director llegó en paralelo a sus grandes éxitos como actor. Ordinary People (Gente corriente), un drama sobre una familia marcada por la pérdida, ganó cuatro premios Óscar, incluido mejor película y mejor director para Redford. A partir de ahí, se consolidó también como cineasta con títulos como A River Runs Through It (1992) y Quiz Show (1994).

El visionario: Sundance y el cine independiente

Más allá de su filmografía, Redford será recordado por haber fundado en 1978 el Festival de Sundance, que se convirtió en la plataforma más importante del cine independiente. Directores como Quentin Tarantino, Steven Soderbergh o Darren Aronofsky encontraron en ese espacio el trampolín para sus primeras obras.

Una despedida con huella imborrable

Redford actuó en más de 50 películas y dirigió cerca de una decena. Su estilo elegante, su compromiso social y su capacidad para conectar con el público lo convirtieron en un mito vivo. Con su muerte, Hollywood despide a un artista integral, un hombre que dejó huella en la gran pantalla y que, con sus películas, seguirá presente en la memoria de generaciones de espectadores.