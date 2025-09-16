La cinta, estrenada en 1990, vinculó al legendario intérprete con el cine rodado en el Caribe e integró a destacados actores dominicanos en su reparto

Santo Domingo. – En 1989, el actor y director estadounidense Robert Redford, fallecido este martes a los 89 años en Utah, estuvo en la República Dominicana para rodar la película Havana, dirigida por Sidney Pollack y producida por Universal Pictures.

El filme, ambientado en los últimos días del régimen de Fulgencio Batista en Cuba, narra la historia de amor entre un jugador norteamericano (Redford) y una revolucionaria interpretada por Lena Olin. Se trató de una de las producciones más ambiciosas de Pollack, con fotografía de Owen Roizman, música de Dave Grusin y vestuario de Bernie Pollack.

Además de Redford y Olin, el elenco internacional incluyó a figuras como Alan Arkin, Tomás Milián, Tony Plana y Raúl Juliá. Junto a ellos participaron actores dominicanos que enriquecieron la producción, entre los que se destacan Félix Germán, Víctor Checo, Pepito Guerra, Franklin Rodríguez, Enrique Chao, Giovanna Bonnelly, David José Rodríguez y Miguel Bucarelly, entre otros.

La película se filmó en locaciones de la República Dominicana que recrearon la atmósfera de la Cuba de 1958, confirmando el potencial del país como escenario de grandes producciones internacionales.

Con Havana, Robert Redford dejó no solo una pieza más en su filmografía, sino también un vínculo directo con el talento artístico dominicano, que formó parte de una producción marcada por la nostalgia, la política y la pasión.