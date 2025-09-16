31.8 C
Santo Domingo
martes, septiembre 16, 2025
InicioCineRobert Redford filmó en República Dominicana la película Havana (1990), dirigida por...
Cine

Robert Redford filmó en República Dominicana la película Havana (1990), dirigida por Sidney Pollack

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Cine

Robert Redford: las películas que marcaron la carrera de un icono de Hollywood

 El gran salto de Redford llegó a finales de...
Cine

Muere Robert Redford a los 89 años

Redford, ganador del premio Óscar y considerado uno de...
Cine

Robert Redford: es hora de que Donald Trump se vaya

Nueva York.- El actor Robert Redford calificó este martes...

 

La cinta, estrenada en 1990, vinculó al legendario intérprete con el cine rodado en el Caribe e integró a destacados actores dominicanos en su reparto

Santo Domingo. – En 1989, el actor y director estadounidense Robert Redford, fallecido este martes a los 89 años en Utah, estuvo en la República Dominicana para rodar la película Havana, dirigida por Sidney Pollack y producida por Universal Pictures.

La cinta, estrenada en 1990, vinculó al legendario intérprete con el cine rodado en el Caribe e integró a destacados actores dominicanos en su reparto.

El filme, ambientado en los últimos días del régimen de Fulgencio Batista en Cuba, narra la historia de amor entre un jugador norteamericano (Redford) y una revolucionaria interpretada por Lena Olin. Se trató de una de las producciones más ambiciosas de Pollack, con fotografía de Owen Roizman, música de Dave Grusin y vestuario de Bernie Pollack.

Además de Redford y Olin, el elenco internacional incluyó a figuras como Alan Arkin, Tomás Milián, Tony Plana y Raúl Juliá. Junto a ellos participaron actores dominicanos que enriquecieron la producción, entre los que se destacan Félix Germán, Víctor Checo, Pepito Guerra, Franklin Rodríguez, Enrique Chao, Giovanna Bonnelly, David José Rodríguez y Miguel Bucarelly, entre otros.

La película se filmó en locaciones de la República Dominicana que recrearon la atmósfera de la Cuba de 1958, confirmando el potencial del país como escenario de grandes producciones internacionales.

Con Havana, Robert Redford dejó no solo una pieza más en su filmografía, sino también un vínculo directo con el talento artístico dominicano, que formó parte de una producción marcada por la nostalgia, la política y la pasión.

 

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Robert Redford: las películas que marcaron la carrera de un icono de Hollywood

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

COE descontinúa alertas verdes en tres provincias por disminución de lluvias

Noticias 0
 El COE recordó que la medida se sustenta en...

Robert Redford: las películas que marcaron la carrera de un icono de Hollywood

Cine 0
 El gran salto de Redford llegó a finales de...

Muere Robert Redford a los 89 años

Cine 0
Redford, ganador del premio Óscar y considerado uno de...

¿Qué pasó esta semana?

COE descontinúa alertas verdes en tres provincias por disminución de lluvias

Noticias 0
 El COE recordó que la medida se sustenta en...

Senador Luis Sepúlveda denuncia abusos migratorios y critica permisividad con armas en EE.UU.

Noticias 0
 El legislador demócrata en Nueva York advierte sobre un...

Paula Sevilla clasifica a las semifinales del Mundial de Tokio y hace historia para España

Deportes 0
La atleta registró marca personal y rompió una sequía...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group