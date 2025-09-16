24.8 C
Muere Robert Redford a los 89 años

Por: Redacción

Redford, ganador del premio Óscar y considerado uno de los íconos más influyentes de Hollywood, murió rodeado de sus seres queridos.

Washington,  (EFE).- El laureado actor y director estadounidense Robert Redford falleció este martes a los 89 años en su residencia en el estado de Utah, según avanzó The New York Times..

Redford, ganador del premio Óscar y considerado uno de los íconos más influyentes de Hollywood, murió rodeado de sus seres queridos. Su legado abarca más de seis décadas de carrera en el cine, con títulos inolvidables como Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), The Sting (1973), All the President’s Men (1976) y Out of Africa (1985).

Además de su trabajo frente a las cámaras, fue un destacado director y productor. En 1981 ganó el Óscar a mejor director por Ordinary People, consolidando su prestigio también detrás de la cámara.

Comprometido con la promoción del cine independiente, Redford fundó en 1978 el Festival de Cine de Sundance, que con los años se convirtió en una de las plataformas más importantes del mundo para el cine alternativo y de autor.

Nacido en Santa Mónica, California, en 1936, Redford recibió numerosos reconocimientos a lo largo de su vida, entre ellos un Óscar honorífico en 2002 por su contribución al cine. Su figura fue sinónimo de elegancia, talento y compromiso social.

Con su muerte, Hollywood despide a uno de sus grandes referentes, un artista que marcó generaciones y que será recordado como símbolo de una época dorada del cine.

 

