33.8 C
Santo Domingo
martes, septiembre 16, 2025
InicioNoticiasMinisterio Público desmantela red de piratería digital con la Operación Domo
Noticias

Ministerio Público desmantela red de piratería digital con la Operación Domo

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

Ministerio Público arresta a otro presunto testaferro en la Operación Discovery 3.0

Santo Domingo.— El Ministerio Público informó este lunes que...
Noticias

Ministerio Público arresta a una mujer vinculada a la Operación Discovery 3.0

La imputada, quien funge como administradora de una financiera...
Noticias

Ministerio Público solicita prisión preventiva para imputados en Operación Discovery 3.0

  Estados Unidos reclama en extradición a varios dominicanos acusados...

 

Un equipo de 30 fiscales encabezó 19 allanamientos

SANTO DOMINGO (República Dominicana).– El Ministerio Público puso en marcha la Operación Domo, con la que desmanteló una red dedicada a la piratería mediante la reventa ilegal de señales de reconocidos canales de televisión y plataformas de streaming.

Un equipo de 30 fiscales encabezó 19 allanamientos bajo la coordinación de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, junto a la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI), la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía del Distrito Nacional.

La operación se ejecutó en conjunto con miembros del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) y el Departamento Especial de Investigaciones de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional, además de la cooperación internacional de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).

Allanamientos y ocupaciones

Durante los allanamientos, realizados en el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís y Jarabacoa, se ocuparon equipos electrónicos, documentos y vehículos vinculados a la red.

El Ministerio Público adelantó que los imputados se lucraban con la reventa de contenidos como programas de televisión, series y películas en violación a los derechos de autor.

Vínculos internacionales

Las investigaciones establecieron que los detenidos forman parte de una estructura de seis personas, de las cuales cuatro ya habían sido condenadas en Estados Unidos en 2017 por hechos similares de piratería digital.

De acuerdo con las autoridades, la red utilizaba sofisticados mecanismos tecnológicos para vulnerar los sistemas de seguridad de plataformas de televisión paga y streaming, ofertando suscripciones ilícitas tanto en República Dominicana como en el extranjero.

El esquema incluía pagos con criptomonedas y la reventa de accesos, lo que generaba millonarias ganancias ilícitas que luego eran colocadas en el sistema financiero.

Delitos imputados

Los integrantes de la red enfrentarán cargos por violación a la propiedad intelectual y lavado de activos, delitos sancionados por la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

El caso forma parte de las acciones impulsadas por la gestión de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso para enfrentar la criminalidad y la delincuencia en todas sus manifestaciones.

 

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Robert Redford filmó en República Dominicana la película Havana (1990), dirigida por Sidney Pollack

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Robert Redford filmó en República Dominicana la película Havana (1990), dirigida por Sidney Pollack

Cine 0
  La cinta, estrenada en 1990, vinculó al legendario intérprete...

COE descontinúa alertas verdes en tres provincias por disminución de lluvias

Noticias 0
  El COE recordó que la medida se sustenta en...

Robert Redford: las películas que marcaron la carrera de un icono de Hollywood

Cine 0
  El gran salto de Redford llegó a finales de...

¿Qué pasó esta semana?

DGCP aclara que contratos entre SENASA y prestadoras de salud no se rigen por Ley 340-06

Noticias 0
Explica que se amparan en la Ley 87-01 de...

Cómo sacar el pasaporte dominicano paso a paso

Noticias 0
Guía práctica para obtener o renovar tu documento de...

Marileidy Paulino brilla en el Mundiales de Atletismo Tokio 2025

Deportes 0
La dominicana ganó su heat con 49.85 y sigue...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group