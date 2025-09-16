Un equipo de 30 fiscales encabezó 19 allanamientos

SANTO DOMINGO (República Dominicana).– El Ministerio Público puso en marcha la Operación Domo, con la que desmanteló una red dedicada a la piratería mediante la reventa ilegal de señales de reconocidos canales de televisión y plataformas de streaming.

Un equipo de 30 fiscales encabezó 19 allanamientos bajo la coordinación de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, junto a la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI), la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía del Distrito Nacional.

La operación se ejecutó en conjunto con miembros del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) y el Departamento Especial de Investigaciones de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional, además de la cooperación internacional de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).

Allanamientos y ocupaciones

Durante los allanamientos, realizados en el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís y Jarabacoa, se ocuparon equipos electrónicos, documentos y vehículos vinculados a la red.

El Ministerio Público adelantó que los imputados se lucraban con la reventa de contenidos como programas de televisión, series y películas en violación a los derechos de autor.

Vínculos internacionales

Las investigaciones establecieron que los detenidos forman parte de una estructura de seis personas, de las cuales cuatro ya habían sido condenadas en Estados Unidos en 2017 por hechos similares de piratería digital.

De acuerdo con las autoridades, la red utilizaba sofisticados mecanismos tecnológicos para vulnerar los sistemas de seguridad de plataformas de televisión paga y streaming, ofertando suscripciones ilícitas tanto en República Dominicana como en el extranjero.

El esquema incluía pagos con criptomonedas y la reventa de accesos, lo que generaba millonarias ganancias ilícitas que luego eran colocadas en el sistema financiero.

Delitos imputados

Los integrantes de la red enfrentarán cargos por violación a la propiedad intelectual y lavado de activos, delitos sancionados por la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

El caso forma parte de las acciones impulsadas por la gestión de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso para enfrentar la criminalidad y la delincuencia en todas sus manifestaciones.