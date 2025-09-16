El COE recordó que la medida se sustenta en la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos y exhortó a la población a mantenerse atenta a los próximos boletines oficiales

Santo Domingo. – El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este martes que quedaron descontinuadas las alertas verdes en las provincias Santiago Rodríguez, Santiago y La Vega, debido a la disminución de las lluvias en esas zonas del país.

El organismo explicó que la decisión se tomó en coordinación con el boletín meteorológico de la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet), que reportó en horas de la madrugada nublados con aguaceros y tronadas en provincias del noreste y sureste, como La Altagracia, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat y Puerto Plata.

Para la tarde, las condiciones del tiempo favorecerán la ocurrencia de aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en localidades del sur, suroeste y la zona central del territorio nacional, incluyendo San Pedro de Macorís, San Cristóbal, San José de Ocoa, Monte Plata, Azua, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Bahoruco y el Gran Santo Domingo.

El informe está firmado por el mayor general (r) Juan Manuel Méndez García, director del COE.

El informe está firmado por el mayor general (r) Juan Manuel Méndez García, director del COE.

