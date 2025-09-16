33.8 C
martes, septiembre 16, 2025
Cámara de Diputados escoge a Vilma Morillo Vásquez como diputada de La Vega

Por: Redacción

Fecha:

Completa la vacante dejada por Agustín Burgos y eleva a 71 la representación femenina en el hemiciclo

SANTO DOMINGO. – El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes la escogencia de Vilma Hortensia Morillo Vásquez como nueva representante de la provincia La Vega, en sustitución del renunciante legislador Agustín Burgos, de la Circunscripción 1.

La decisión fue adoptada a solicitud del Partido Revolucionario Moderno (PRM) mediante una carta firmada por su presidente, José Ignacio Paliza, y la secretaria general, Carolina Mejía.

La terna fue presentada por el vocero del bloque de diputados del PRM, Amado Díaz, quien explicó que, además de Morillo Vásquez, la integraban Nelly Evangelista Concepción Alejo y Lourdes Claritza Ángeles Marmolejos.

Morillo Vásquez fue electa con 148 votos a favor, elevando a 71 el número de mujeres en la Cámara de Diputados, un récord histórico para ese órgano legislativo.

Juramentación

Cámara de Diputados escoge a Vilma Morillo Vásquez como diputada de La Vega

Tras ser escogida, la legisladora fue juramentada por el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, en compañía de una nutrida comisión. La vicepresidenta del hemiciclo, Dharuelly Leany D’Aza Caraballo, le colocó de inmediato la insignia que identifica a los diputados.

En sus primeras palabras, Morillo Vásquez agradeció al PRM, a sus electores y al presidente de la República, Luis Abinader, al tiempo que asumió el compromiso de trabajar en favor de su provincia y del país.

“Me comprometo a continuar los trabajos legislativos a favor de La Vega y de mi país. Defenderé a la mujer, la juventud, los envejecientes y las personas vulnerables que necesitan de mí. Estaré siempre a su disposición”, expresó la juramentada diputada.

También agradeció al presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, a quien definió como un gran defensor de la democracia y de la labor legislativa.

Perfil de la nueva diputada

Vilma Hortensia Morillo Vásquez realizó sus estudios primarios y secundarios en el Politécnico Femenino Mercedes Morel y cursó la carrera de Secretariado Técnico en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).

Inició su experiencia laboral en el bufete de abogados Máximo Ramírez y Asociados, en La Vega, y actualmente se desempeña como supervisora de Aduanas.

Además, se ha distinguido por su labor comunitaria en beneficio de la niñez y los adultos mayores en situación de vulnerabilidad, especialmente en la zona sur de La Vega, lo que le ha permitido ganarse el reconocimiento y el aprecio de su comunidad.

 

