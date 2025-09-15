33.8 C
Noticias

Vecinos del sector Gala piden a la Alcaldesa y a Intrant replantear medidas de desvío vehicular

Por: Redacción

Fecha:

Denuncian incremento de tapones, contaminación y deterioro de calles internas

SANTO DOMINGO, septiembre de 2025.– Los residentes del
sector Gala solicitaron al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant)
y al Ayuntamiento del Distrito Nacional replantear las recientes medidas de desvío vehicular que, según afirman, han incrementado significativamente los tapones en la zona.

La petición fue formalizada a través de una comunicación dirigida al director del Intrant,
Milton Morrison, y a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía,
en la que expresan su “profunda preocupación y desacuerdo” con la estrategia implementada.

Impacto negativo en la comunidad

De acuerdo con la Junta de Vecinos del sector, las decisiones adoptadas han tenido un efecto contrario al esperado, generando
mayor congestión vial, además de afectar el acceso a servicios básicos y la seguridad en las calles.

Los comunitarios advierten que el aumento del flujo vehicular ha provocado
contaminación ambiental, ruido excesivo y un deterioro acelerado de las vías internas, que no fueron diseñadas para soportar un tránsito tan pesado.

Propuesta de diálogo

En la misiva, los residentes solicitan que se reevalúe la estrategia de desvío y que se consideren
alternativas más equitativas y sostenibles, que no comprometan la tranquilidad ni la seguridad de sectores residenciales.

Asimismo, proponen la apertura de un
diálogo comunitario con técnicos del Intrant y representantes del cabildo capitalino para encontrar soluciones consensuadas que beneficien a todos los ciudadanos.

“Quedamos a la espera de una pronta respuesta que refleje el compromiso institucional con la participación ciudadana y la planificación urbana responsable”, concluye el documento.

