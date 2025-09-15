27.8 C
Cine

TIFF 2025: “Hamnet”, de Chloé Zhao, gana el People’s Choice Award

El 50.º aniversario del festival anunció hoy sus ganadores: Park Chan-wook, Valentyn Vasyanovych y Zacharias Kunuk lideran categorías clave

TORONTO (Canadá). El Toronto International Film Festival (TIFF) celebró su 50.ª edición del 4 al 14 de septiembre y anunció hoy a los ganadores de 2025. “Hamnet”, de Chloé Zhao (Reino Unido), se alzó con el People’s Choice Award, el premio del público que marca tendencia hacia la temporada de premios.

Gala del Toronto International Film Festival durante su 50.º aniversario
Crédito de imagen: sitio oficial del Toronto International Film Festival.

People’s Choice Awards

  • People’s Choice Award: Hamnet — Chloé Zhao (Reino Unido)
  • Primer finalista: Frankenstein — Guillermo del Toro (EE. UU.)
  • Segundo finalista: Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery — Rian Johnson (EE. UU.)
International People’s Choice

  • Ganador: No Other Choice — Park Chan-wook (Corea del Sur)
  • Primer finalista: Sentimental Value — Joachim Trier (Noruega/Francia/Dinamarca/Alemania/Suecia/Reino Unido)
  • Segundo finalista: Homebound — Neeraj Ghaywan (India)

People’s Choice Documentary

  • Ganador: The Road Between Us: The Ultimate Rescue — Barry Avrich (Canadá)
  • Primer finalista: EPiC: Elvis Presley in Concert — Baz Luhrmann (Australia)
  • Segundo finalista: You Had to Be There… — Nick Davis (EE. UU.)

People’s Choice Midnight Madness

  • Ganador: Nirvanna the Band the Show the Movie — Matt Johnson (Canadá)
  • Primer finalista: Obsession — Curry Barker (EE. UU.)
  • Segundo finalista: The Furious — Kenji Tanigaki (Hong Kong, China)
Short Cuts (cortometrajes)

  • Mejor Corto Internacional: Talk Me — Joecar Hanna (España/EE. UU.)
  • Mención especial: Agapito — Arvin Belarmino & Kyla Danelle Romero (Filipinas)
  • Mejor Corto Canadiense: The Girl Who Cried Pearls — Chris Lavis & Maciek Szczerbowski (Canadá)
  • Mención especial: A Soft Touch — Heather Young (Canadá)
  • Mejor Corto Animado: To the Woods — Agnès Patron (Francia)
Premios de la crítica y cine asiático

  • FIPRESCI (Crítica Internacional): Forastera — Lucía Aleñar Iglesias (España/Italia/Suecia)
  • NETPAC (Asia–Pacífico): In Search of The Sky (Vimukt) — Jitank Singh Gurjar (India)

Premios canadienses

  • Best Canadian Discovery Award: Blue Heron — Sophy Romvari (Canadá)
  • Mención especial: 100 Sunset — Kunsang Kyirong (Canadá)
  • Best Canadian Feature Film Award: Uiksaringitara (Wrong Husband) — Zacharias Kunuk (Canadá)
  • Mención especial: There Are No Words — Min Sook Lee (Canadá)
Platform Award (sección competitiva)

  • Ganador: To The Victory! — Valentyn Vasyanovych (Ucrania/Lituania)
  • Mención especial: Hen — György Pálfi (Alemania/Grecia/Hungría)

El TIFF, junto a Sundance, es considerado el festival más influyente de Norteamérica. Su 50.º aniversario se celebró en secciones como Contemporary World Cinema, Discovery y Midnight Madness.

