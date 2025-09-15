La sátira de Apple TV+ se convierte en la comedia más premiada de la historia; ‘Adolescence’ arrasa en miniserie y la gala estuvo marcada por mensajes políticos

‘The Pitt’ gana en drama En el terreno dramático, la serie “The Pitt” se coronó como mejor serie de drama, imponiéndose a “Severance”, la más nominada de esta edición. Su protagonista, Noah Wyle, fue premiado como mejor actor de drama, mientras que Britt Lower y Tramell Tillman recibieron los reconocimientos a mejor actriz y mejor actor de reparto, respectivamente.

‘Adolescence’ arrasa en miniserie El apartado de miniserie estuvo dominado por “Adolescence”, que acumuló ocho premios, incluidos los de mejor actor principal para Stephen Graham —también ganador como director— y mejor actor de reparto para Owen Cooper, de solo 13 años, convirtiéndose en el intérprete más joven en ganar un Emmy en actuación desde 1973. A pesar de ser la más nominada, “The Penguin” (HBO Max) terminó con nueve galardones y se posicionó como la segunda producción más premiada de la gala. En esta categoría brilló Cristin Milioti, quien obtuvo el Emmy a mejor actriz en miniserie con un discurso cargado de emoción.

Mensajes políticos en la gala La 77ª edición de los Emmy estuvo atravesada por mensajes políticos. El actor español Javier Bardem apareció en la alfombra roja con una kufiya para denunciar “el genocidio en Gaza” y pedir sanciones contra Israel. La actriz Hannah Einbinder, de “Hacks”, dedicó su Emmy a mejor actriz de reparto en comedia al pueblo palestino y criticó al ICE, mientras que la comediante Meghan Stalter posó con un bolso que decía “¡Cese el fuego!”.

Homenajes y momentos nostálgicos La ceremonia rindió homenaje al fallecido vocalista de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, y a iconos como Michelle Trachtenberg, Maggie Smith, David Lynch y Quincy Jones. Hubo también reencuentros memorables, como el de Alexis Bledel y Lauren Graham, protagonistas de “Gilmore Girls”, y la presencia del elenco de “Law and Order”, encabezado por Mariska Hargitay. El comediante Stephen Colbert recibió el Emmy a mejor programa de charlas tras la cancelación de su espacio por CBS. En un discurso cargado de ironía política, agradeció con un “Nunca he amado tanto a mi país, hagamos América grande de nuevo”, que fue celebrado con una ovación del público.

Redacción | elperiodico.com.do