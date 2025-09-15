24.8 C
Santo Domingo
lunes, septiembre 15, 2025
InicioCine‘The Studio’ rompe récord en los Emmy y ‘The Pitt’ se impone...
Cine

‘The Studio’ rompe récord en los Emmy y ‘The Pitt’ se impone como mejor drama

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Cine

‘Hacks’ da la sorpresa y vence a ‘The Bear’ con el Emmy a mejor serie de comedia

Los Ángeles (EE.UU.) (EFE) — La serie 'Hacks' se...
Cine

‘Baby Reindeer’ gana el Emmy a la mejor miniserie

Los Ángeles (EE.UU.),  (EFE) - En una noche llena...
Entretenimiento

El dúo estadounidense Benj Pasek y Justin Paul entra en el club de los EGOT al ganar su primer Emmy

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- El dúo estadounidense Benj Pasek...

La sátira de Apple TV+ se convierte en la comedia más premiada de la historia; ‘Adolescence’ arrasa en miniserie y la gala estuvo marcada por mensajes políticos

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).La sátira de Apple TV+ a los grandes estudios de Hollywood, “The Studio”, hizo historia al convertirse en la serie de comedia más premiada de una sola temporada en los Premios Emmy, tras alzarse con 13 estatuillas. La producción protagonizada por Seth Rogen conquistó, entre otros apartados, los de mejor serie de comedia y mejor actor, superando la marca de “The Bear”, que en 2023 había conseguido diez premios.

‘The Pitt’ gana en drama

En el terreno dramático, la serie “The Pitt” se coronó como mejor serie de drama, imponiéndose a “Severance”, la más nominada de esta edición. Su protagonista, Noah Wyle, fue premiado como mejor actor de drama, mientras que Britt Lower y Tramell Tillman recibieron los reconocimientos a mejor actriz y mejor actor de reparto, respectivamente.

En el apartado a mejor serie limitada, ‘Adolescence’ conquistó con ocho estatuillas las categorías principales. Stephen Graham recogió el premio a mejor dirección y a mejor actor principal. EFE/EPA/ALLISON DINNER

‘Adolescence’ arrasa en miniserie

El apartado de miniserie estuvo dominado por “Adolescence”, que acumuló ocho premios, incluidos los de mejor actor principal para Stephen Graham —también ganador como director— y mejor actor de reparto para Owen Cooper, de solo 13 años, convirtiéndose en el intérprete más joven en ganar un Emmy en actuación desde 1973.

A pesar de ser la más nominada, “The Penguin” (HBO Max) terminó con nueve galardones y se posicionó como la segunda producción más premiada de la gala. En esta categoría brilló Cristin Milioti, quien obtuvo el Emmy a mejor actriz en miniserie con un discurso cargado de emoción.

Mensajes políticos en la gala

La 77ª edición de los Emmy estuvo atravesada por mensajes políticos. El actor español Javier Bardem apareció en la alfombra roja con una kufiya para denunciar “el genocidio en Gaza” y pedir sanciones contra Israel. La actriz Hannah Einbinder, de “Hacks”, dedicó su Emmy a mejor actriz de reparto en comedia al pueblo palestino y criticó al ICE, mientras que la comediante Meghan Stalter posó con un bolso que decía “¡Cese el fuego!”.

El protagonista de The Pitt, Noah Wyle, triunfó en la categoría de mejor actor de drama. EFE/EPA/ALLISON DINNER

Homenajes y momentos nostálgicos

La ceremonia rindió homenaje al fallecido vocalista de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, y a iconos como Michelle Trachtenberg, Maggie Smith, David Lynch y Quincy Jones. Hubo también reencuentros memorables, como el de Alexis Bledel y Lauren Graham, protagonistas de “Gilmore Girls”, y la presencia del elenco de “Law and Order”, encabezado por Mariska Hargitay.

El comediante Stephen Colbert recibió el Emmy a mejor programa de charlas tras la cancelación de su espacio por CBS. En un discurso cargado de ironía política, agradeció con un “Nunca he amado tanto a mi país, hagamos América grande de nuevo”, que fue celebrado con una ovación del público.

Notas relacionadas

Redacción | elperiodico.com.do

 

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Luis Estrada adapta “Las muertas” de Ibargüengoitia en serie para Netflix

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Crisis en SeNaSa por supuestos actos de corrupción sacude al sistema de salud

Noticias 0
 Denuncias, envío de informe a la Procuraduría y exigencias...

Alex Bueno recibe el alta médica tras episodio de hipoglucemia

Entretenimiento 0
El artista permaneció tres días hospitalizado y agradeció el...

Fuerza del Pueblo concluye Congreso Elector Manolo Tavárez Justo

Noticias 0
Leonel Fernández fue ratificado como presidente de la organización...

¿Qué pasó esta semana?

Chubascos matutinos este viernes en La Altagracia, La Romana y San Pedro de Macorís

Noticias 0
Santo Domingo.- Se esperan chubascos aislados durante la mañana...

Más de 115,000 haitianos indocumentados han salido voluntariamente de República Dominicana en 2025

Noticias 0
 Migración reporta que, además, más de 250,000 personas fueron...

Manifestantes incendian residencia del primer ministro de Nepal

Noticias 0
La revuelta juvenil contra la corrupción y el veto...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group