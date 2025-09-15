24.8 C
Santo Domingo
lunes, septiembre 15, 2025
InicioNoticiasSenador Luis Sepúlveda denuncia abusos migratorios y critica permisividad con armas en...
Noticias

Senador Luis Sepúlveda denuncia abusos migratorios y critica permisividad con armas en EE.UU.

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

 

El legislador demócrata en Nueva York advierte sobre un “desastre económico” por la persecución a inmigrantes y reclama mayor control en la venta de armas

Santo Domingo. El senador estatal por el Partido Demócrata en Nueva York, Luis Sepúlveda, alertó este lunes sobre la situación que enfrentan los inmigrantes en Estados Unidos y cuestionó la falta de restricciones en la compra de armas de fuego. El legislador ofreció estas declaraciones durante una entrevista concedida hoy en el programa Hoy Mismo, que se transmite por Color Visión.

Denuncia abusos contra inmigrantes

Sepúlveda aseguró que en Nueva York y otros estados existe un clima de temor entre las familias inmigrantes, especialmente latinas y de color, debido a los operativos de inmigración. “Estamos viendo que personas son separadas sin ningún tipo de debido proceso, lo que viola la Constitución de Estados Unidos”, afirmó, recordando que la Decimocuarta Enmienda garantiza el derecho a un proceso legal antes de una deportación.

El senador narró casos de madres detenidas por agentes de inmigración mientras sus hijos permanecían en la escuela, quedando desprotegidos y sin información sobre sus padres. “El gobierno federal está culpando a los inmigrantes de todo lo malo que pasa en el país, cuando en realidad son el motor económico de Estados Unidos”, señaló.

Impacto económico

El legislador advirtió que la persecución a inmigrantes afecta directamente a sectores como la agricultura y la construcción, que dependen de mano de obra extranjera. “Muchos estados que votaron por Trump ahora tienen problemas porque no tienen trabajadores para traer la cosecha al mercado. En Florida, la construcción está dominada por inmigrantes y ahora hay proyectos detenidos”, precisó.

En Nueva York, agregó, su oficina ofrece abogados gratuitos y orientación a inmigrantes en procesos judiciales, al tiempo que denunció que “muchos son detenidos solo por tener un nombre latino o hablar español”.

Crítica a la Segunda Enmienda

Sobre el derecho a portar armas, Sepúlveda criticó la influencia de la National Rifle Association (NRA), organización que financia campañas para evitar regulaciones. “En algunos estados es más difícil obtener una licencia de conducir que comprar un arma de fuego. Personas con problemas de salud mental tienen acceso sin controles”, sostuvo.

El senador contrastó que “Nueva York, gobernada por demócratas, no está entre las 25 ciudades más peligrosas, mientras que en estados republicanos hay urbes con niveles de homicidios 300 % más altos. Aun así, el presidente envía la Guardia Nacional a Nueva York y Los Ángeles, lo que responde más a un movimiento político que a la realidad de la criminalidad”.

Elecciones municipales en Nueva York

En el plano político local, Sepúlveda aseguró que el demócrata Zoran Mandani se encamina a ser el próximo alcalde de Nueva York. “Las encuestas indican que ganará, incluso si se mantienen varios candidatos independientes”, concluyó.

Notas relacionadas

Redacción | elperiodico.com.do

 

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Crisis en SeNaSa por supuestos actos de corrupción sacude al sistema de salud

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

‘The Studio’ rompe récord en los Emmy y ‘The Pitt’ se impone como mejor drama

Cine 0
La sátira de Apple TV+ se convierte en la...

Crisis en SeNaSa por supuestos actos de corrupción sacude al sistema de salud

Noticias 0
 Denuncias, envío de informe a la Procuraduría y exigencias...

Alex Bueno recibe el alta médica tras episodio de hipoglucemia

Entretenimiento 0
El artista permaneció tres días hospitalizado y agradeció el...

¿Qué pasó esta semana?

“Los algoritmos premian la basura informativa”: David Hidalgo alerta sobre el futuro del periodismo

Noticias 0
El periodista peruano, director de Ojo Público, advierte que...

Munar y Martínez mantienen viva a España en la Copa Davis 2025

Deportes 0
La pareja española remonta en dobles y fuerza el...

Consejo Nacional de Seguridad Socialtransfiere RD$12,500 millones

Noticias 0
Fondos buscan reforzar salud y subsidios en el Sistema...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group