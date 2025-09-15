El legislador demócrata en Nueva York advierte sobre un “desastre económico” por la persecución a inmigrantes y reclama mayor control en la venta de armas

Denuncia abusos contra inmigrantes Sepúlveda aseguró que en Nueva York y otros estados existe un clima de temor entre las familias inmigrantes, especialmente latinas y de color, debido a los operativos de inmigración. “Estamos viendo que personas son separadas sin ningún tipo de debido proceso, lo que viola la Constitución de Estados Unidos”, afirmó, recordando que la Decimocuarta Enmienda garantiza el derecho a un proceso legal antes de una deportación. El senador narró casos de madres detenidas por agentes de inmigración mientras sus hijos permanecían en la escuela, quedando desprotegidos y sin información sobre sus padres. “El gobierno federal está culpando a los inmigrantes de todo lo malo que pasa en el país, cuando en realidad son el motor económico de Estados Unidos”, señaló.

Impacto económico El legislador advirtió que la persecución a inmigrantes afecta directamente a sectores como la agricultura y la construcción, que dependen de mano de obra extranjera. “Muchos estados que votaron por Trump ahora tienen problemas porque no tienen trabajadores para traer la cosecha al mercado. En Florida, la construcción está dominada por inmigrantes y ahora hay proyectos detenidos”, precisó. En Nueva York, agregó, su oficina ofrece abogados gratuitos y orientación a inmigrantes en procesos judiciales, al tiempo que denunció que “muchos son detenidos solo por tener un nombre latino o hablar español”.

Crítica a la Segunda Enmienda Sobre el derecho a portar armas, Sepúlveda criticó la influencia de la National Rifle Association (NRA), organización que financia campañas para evitar regulaciones. “En algunos estados es más difícil obtener una licencia de conducir que comprar un arma de fuego. Personas con problemas de salud mental tienen acceso sin controles”, sostuvo. El senador contrastó que “Nueva York, gobernada por demócratas, no está entre las 25 ciudades más peligrosas, mientras que en estados republicanos hay urbes con niveles de homicidios 300 % más altos. Aun así, el presidente envía la Guardia Nacional a Nueva York y Los Ángeles, lo que responde más a un movimiento político que a la realidad de la criminalidad”.

Elecciones municipales en Nueva York En el plano político local, Sepúlveda aseguró que el demócrata Zoran Mandani se encamina a ser el próximo alcalde de Nueva York. “Las encuestas indican que ganará, incluso si se mantienen varios candidatos independientes”, concluyó.

Redacción | elperiodico.com.do