30.8 C
Santo Domingo
lunes, septiembre 15, 2025
InicioNoticiasSenador Luis R. Sepúlveda impulsa una alianza estratégica entre Nueva York y...
Noticias

Senador Luis R. Sepúlveda impulsa una alianza estratégica entre Nueva York y República Dominicana

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

COE mantiene 10 provincias en alerta por lluvias e inundaciones

Las precipitaciones afectan varias zonas del país tras la...
Noticias

Roca de gran tamaño cae sobre vehículo en Jarabacoa

El hecho ocurrió en la avenida del Puerto y...
00:00:59
Sociales

Dwarmis Concepción debuta en la Semana de la Moda de Nueva York

La diseñadora dominicana presentó su colección “Cuerpo”, una propuesta...

La misión, integrada por autoridades electas y líderes de alto perfil, prioriza cooperación económica, académica y comunitaria; incluirá agenda educativa en Santiago junto a la PUCMM

Santo Domingo. – El senador estatal por Nueva York Luis R. Sepúlveda encabezó su Cuarto Viaje de Delegación Oficial a la República Dominicana con el objetivo de fortalecer los lazos diplomáticos, económicos y comunitarios entre el Estado de Nueva York y la nación caribeña. La misión busca consolidar una alianza estratégica binacional que beneficie tanto a la diáspora dominicana radicada en Nueva York como a los ciudadanos en la isla.

“El vínculo entre Nueva York y la República Dominicana es histórico, profundo y vital para nuestras comunidades. Este viaje reafirma el compromiso de crear puentes de colaboración que generen resultados concretos en áreas clave como la economía, la educación y la salud”, afirmó el senador Sepúlveda.

El legislador reconoció el impulso del senador Alexis Victoria Yeb, a quien definió como el ideador de una iniciativa “brillante y audaz” que ha permitido materializar proyectos compartidos. “Su visión y capacidad de movilización son un ejemplo de liderazgo efectivo al servicio del progreso de nuestras comunidades”, destacó.

Senador Luis R. Sepúlveda
Senador Luis R. Sepúlveda

Delegación de alto nivel

Este año, la comitiva está conformada por autoridades electas de la ciudad y el estado de Nueva York, entre ellas:

  • Vanessa Gibson, presidenta del condado del Bronx, primera mujer y primera persona afroamericana en ocupar el cargo, en una demarcación que concentra casi el 50 % de la diáspora dominicana en EE.UU.
  • Phillip (Phil) Ramos, vicepresidente de la Asamblea del Estado de Nueva York (distrito 6), reconocido por su respaldo histórico a iniciativas en favor de los dominicanos.
  • Amanda Farías, líder de la mayoría del Consejo Municipal de Nueva York (distrito 18), dominicana de ascendencia y figura emergente con opciones de convertirse en la primera dominicana en ocupar la vocería del Concejo.
  • Al Taylor, asambleísta del Estado de Nueva York (distrito 71), representante de Washington Heights, Inwood y Harlem, barrios con alta presencia dominicana y aliado constante de estas delegaciones.

A la misión se suman jueces de las más altas cortes de Nueva York, directores ejecutivos de organizaciones sin fines de lucro, empresarios, académicos y otras personalidades. Todos comparten el propósito de tender puentes de colaboración y estrechar vínculos con la República Dominicana.

Agenda académica en Santiago

Uno de los hitos de esta cuarta edición será la visita a Santiago de los Caballeros, con una agenda centrada en educación en coordinación con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). La iniciativa, considerada pionera dentro del programa, busca fortalecer los lazos académicos y promover intercambios de experiencias, conocimientos y proyectos que generen nuevas oportunidades para la juventud dominicana.

Compromiso con la diáspora y el desarrollo

Sepúlveda subrayó que el propósito de estas delegaciones —al igual que en ediciones anteriores— es promover el entendimiento mutuo, la cooperación bilateral y el desarrollo integral entre la República Dominicana y su diáspora. El senador, quien representa a una de las comunidades dominicanas más numerosas del estado, reafirmó su compromiso de impulsar iniciativas que fortalezcan el intercambio legislativo, académico y económico, además de ampliar programas educativos con impacto directo en las futuras generaciones.

“Seguiremos trabajando para que estos puentes se traduzcan en oportunidades tangibles y resultados medibles para nuestras comunidades a ambos lados del mar”, concluyó.

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Muere en Brooklyn el joven cineasta Arturo Báez Cordero (34), hijo de Fernando Báez

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Muere en Brooklyn el joven cineasta Arturo Báez Cordero (34), hijo de Fernando Báez

Cine 0
El accidente ocurrió la tarde del domingo en Gowanus;...

República Dominicana será sede de la Tercera Cumbre Ministerial sobre Ética de la Inteligencia Artificial

Noticias 0
 El encuentro regional más importante en la materia reunirá...

Fallece en Nueva York doña Thelma Álvarez, madre del abogado Teobaldo Durán

Noticias 0
Los restos de la madre del abogado serán velados...

¿Qué pasó esta semana?

Asesinato de Charlie Kirk enciende alarmas por violencia política en EE. UU.

Noticias 0
Crece la preocupación por los ataques motivados por ideologíasWashington....

Roca de gran tamaño cae sobre vehículo en Jarabacoa

Noticias 0
El hecho ocurrió en la avenida del Puerto y...

Crisis en SeNaSa por supuestos actos de corrupción sacude al sistema de salud

Noticias 0
 Denuncias, envío de informe a la Procuraduría y exigencias...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group