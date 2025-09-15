La misión, integrada por autoridades electas y líderes de alto perfil, prioriza cooperación económica, académica y comunitaria; incluirá agenda educativa en Santiago junto a la PUCMM

Santo Domingo. – El senador estatal por Nueva York Luis R. Sepúlveda encabezó su Cuarto Viaje de Delegación Oficial a la República Dominicana con el objetivo de fortalecer los lazos diplomáticos, económicos y comunitarios entre el Estado de Nueva York y la nación caribeña. La misión busca consolidar una alianza estratégica binacional que beneficie tanto a la diáspora dominicana radicada en Nueva York como a los ciudadanos en la isla.

“El vínculo entre Nueva York y la República Dominicana es histórico, profundo y vital para nuestras comunidades. Este viaje reafirma el compromiso de crear puentes de colaboración que generen resultados concretos en áreas clave como la economía, la educación y la salud”, afirmó el senador Sepúlveda.

El legislador reconoció el impulso del senador Alexis Victoria Yeb, a quien definió como el ideador de una iniciativa “brillante y audaz” que ha permitido materializar proyectos compartidos. “Su visión y capacidad de movilización son un ejemplo de liderazgo efectivo al servicio del progreso de nuestras comunidades”, destacó.

Delegación de alto nivel

Este año, la comitiva está conformada por autoridades electas de la ciudad y el estado de Nueva York, entre ellas:

Vanessa Gibson , presidenta del condado del Bronx , primera mujer y primera persona afroamericana en ocupar el cargo, en una demarcación que concentra casi el 50 % de la diáspora dominicana en EE.UU.

, presidenta del condado del , primera mujer y primera persona afroamericana en ocupar el cargo, en una demarcación que concentra de la diáspora dominicana en EE.UU. Phillip (Phil) Ramos , vicepresidente de la Asamblea del Estado de Nueva York (distrito 6), reconocido por su respaldo histórico a iniciativas en favor de los dominicanos.

, (distrito 6), reconocido por su respaldo histórico a iniciativas en favor de los dominicanos. Amanda Farías , líder de la mayoría del Consejo Municipal de Nueva York (distrito 18), dominicana de ascendencia y figura emergente con opciones de convertirse en la primera dominicana en ocupar la vocería del Concejo.

, del Consejo Municipal de Nueva York (distrito 18), dominicana de ascendencia y figura emergente con opciones de convertirse en la primera dominicana en ocupar la vocería del Concejo. Al Taylor, asambleísta del Estado de Nueva York (distrito 71), representante de Washington Heights, Inwood y Harlem, barrios con alta presencia dominicana y aliado constante de estas delegaciones.

A la misión se suman jueces de las más altas cortes de Nueva York, directores ejecutivos de organizaciones sin fines de lucro, empresarios, académicos y otras personalidades. Todos comparten el propósito de tender puentes de colaboración y estrechar vínculos con la República Dominicana.

Agenda académica en Santiago

Uno de los hitos de esta cuarta edición será la visita a Santiago de los Caballeros, con una agenda centrada en educación en coordinación con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). La iniciativa, considerada pionera dentro del programa, busca fortalecer los lazos académicos y promover intercambios de experiencias, conocimientos y proyectos que generen nuevas oportunidades para la juventud dominicana.

Compromiso con la diáspora y el desarrollo

Sepúlveda subrayó que el propósito de estas delegaciones —al igual que en ediciones anteriores— es promover el entendimiento mutuo, la cooperación bilateral y el desarrollo integral entre la República Dominicana y su diáspora. El senador, quien representa a una de las comunidades dominicanas más numerosas del estado, reafirmó su compromiso de impulsar iniciativas que fortalezcan el intercambio legislativo, académico y económico, además de ampliar programas educativos con impacto directo en las futuras generaciones.

“Seguiremos trabajando para que estos puentes se traduzcan en oportunidades tangibles y resultados medibles para nuestras comunidades a ambos lados del mar”, concluyó.