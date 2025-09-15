33.8 C
Santo Domingo
lunes, septiembre 15, 2025
InicioNoticiasRepública Dominicana será sede de la Tercera Cumbre Ministerial sobre Ética de...
Noticias

República Dominicana será sede de la Tercera Cumbre Ministerial sobre Ética de la Inteligencia Artificial

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

Indotel exhorta a formarse en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos

Guido Gómez Mazara llama a los jóvenes a apostar...
Noticias

Trump desata polémica con video falso de arresto a Obama

Trump genera polémica al difundir video falso de Obama...
Noticias

Trump anunciará inversión de 70,000 millones en inteligencia artificial y energía en Pensilvania

El expresidente liderará una cumbre en Pittsburgh para impulsar...

 

El encuentro regional más importante en la materia reunirá a ministros, expertos y organismos multilaterales los días 2 y 3 de octubre en Santo Domingo

Santo Domingo. Los días 2 y 3 de octubre de 2025, Santo Domingo acogerá la Tercera Cumbre Ministerial y de Altas Autoridades sobre la Ética de la Inteligencia Artificial en América Latina y el Caribe. El evento convocará a ministros, expertos internacionales, representantes del sector privado, sociedad civil y organismos multilaterales.

La cumbre es organizada por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), en conjunto con la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y la UNESCO, con el objetivo de fortalecer la cooperación regional y avanzar en políticas públicas alineadas con la Recomendación de la UNESCO sobre la Ética de la IA. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

Además, el encuentro se consolida como el principal espacio regional de diálogo político sobre inteligencia artificial con enfoque ético, humanista y centrado en derechos, dando seguimiento a la edición previa celebrada en Uruguay (2024).

Declaraciones

“Para República Dominicana es un honor ser anfitrión de esta cumbre. Apostamos por una inteligencia artificial al servicio del desarrollo humano, la equidad y la innovación responsable.” :contentReference[oaicite:3]{index=3}

Edgar de Jesús Batista Carrasco, director general de la OGTIC.

“Esta cumbre reafirma el liderazgo colectivo de América Latina y el Caribe en los debates globales sobre gobernanza ética de la IA.”

Anne Lemaistre, directora de la Oficina Regional de la UNESCO en La Habana.

Participación presencial y en línea

La cumbre se realizará en formato presencial en Santo Domingo y contará con transmisión en línea para garantizar la participación amplia y diversa de todos los sectores interesados.

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Fallece en Nueva York doña Thelma Álvarez, madre del abogado Teobaldo Durán
Artículo siguiente
Senador Luis R. Sepúlveda impulsa una alianza estratégica entre Nueva York y República Dominicana

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

PUCMM y Fundación Popular gradúan quinta cohorte en Responsabilidad Social y Sostenibilidad

Noticias 0
La Cátedra de Sostenibilidad “Alejandro E. Grullón E.” celebra...

Consejo Nacional de la Magistratura sesiona en el Palacio Nacional

Noticias 0
 La reunión es encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña...

DIDA pide cambiar con urgencia el formulario de las AFP para incluir datos de dependientes

Noticias 0
Busca agilizar pensiones por sobrevivencia y devolución de aportes;...

¿Qué pasó esta semana?

Danilo Medina critica discurso de Abinader y lo emplaza a mostrar resultados concretos

Noticias 0
 El expresidente cuestiona que el actual gobierno no haya...

Policía aclara intervención en residencia de Wander Franco en Baní

Noticias 0
Familiares solicitaron apoyo por una situación de salud del...

El Banco Central adopta medidas dirigidas a detener la tendencia alcista del dólar

Noticias 0
Santo Domingo.- La Junta Monetaria y el Banco Central...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group