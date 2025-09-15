El encuentro regional más importante en la materia reunirá a ministros, expertos y organismos multilaterales los días 2 y 3 de octubre en Santo Domingo

Además, el encuentro se consolida como el principal espacio regional de diálogo político sobre inteligencia artificial con enfoque ético, humanista y centrado en derechos, dando seguimiento a la edición previa celebrada en Uruguay (2024).

Declaraciones

“Para República Dominicana es un honor ser anfitrión de esta cumbre. Apostamos por una inteligencia artificial al servicio del desarrollo humano, la equidad y la innovación responsable.” :contentReference[oaicite:3]{index=3}

— Edgar de Jesús Batista Carrasco, director general de la OGTIC.

“Esta cumbre reafirma el liderazgo colectivo de América Latina y el Caribe en los debates globales sobre gobernanza ética de la IA.” — Anne Lemaistre, directora de la Oficina Regional de la UNESCO en La Habana.

Participación presencial y en línea

La cumbre se realizará en formato presencial en Santo Domingo y contará con transmisión en línea para garantizar la participación amplia y diversa de todos los sectores interesados.