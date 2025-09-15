33.8 C
Renuncia el periodista José Antonio Aybar a la presidencia de la CNEPR

Por: Redacción

Fecha:

Alega “precariedad institucional” y denuncia trabas administrativas que, según afirma, imposibilitan la gestión

Santo Domingo. – El periodista José Antonio Aybar presentó su renuncia a la presidencia de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR). En una carta dirigida al presidente de la República, Luis Abinader, y remitida vía el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, doctor Antoliano Peralta, Aybar explicó que su decisión, “profundamente meditada”, responde a la precariedad institucional que —según afirma— atraviesa el organismo.

Obstáculos institucionales denunciados

En su comunicación, Aybar enumeró trabas que habrían limitado críticamente la operatividad de la CNEPR, entre ellas:

  • Retención de la cuenta bancaria institucional bajo control del Ministerio de Cultura, pese a solicitudes formales de restitución, lo que impide ejercer la autonomía financiera del organismo.
  • Negativa de autorización de firma para trámites financieros menores.
  • Demora injustificada en la designación del vicepresidente, que —afirma— fue distorsionada por presiones de funcionarios, colocando en otro puesto al candidato recomendado por la presidencia de la comisión.
  • Condiciones deplorables de la sede, que ponen en riesgo la integridad del personal y comprometen la operatividad institucional.

“Imposible continuar al frente”

El renunciante calificó estos hechos como un “abuso de poder inadmisible” que ha bloqueado toda posibilidad de conducir la gestión “con eficiencia y compromiso”.

Bajo estas condiciones, resulta imposible continuar al frente de la presidencia de la CNEPR, ya que no estamos dispuestos a arruinarnos profesionalmente, ni a poner en juego nuestra hoja de vida por decisiones autoritarias de ningún funcionario”, expresó Aybar.

El periodista agradeció al presidente Abinader la confianza depositada al designarlo, pero sostuvo que la renuncia era la única salida posible ante las dificultades para cumplir con la misión institucional del organismo.

 

