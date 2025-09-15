La Cátedra de Sostenibilidad “Alejandro E. Grullón E.” celebra su décimo aniversario y abre convocatoria para la sexta cohorte

En esta promoción, un total de 17 estudiantes defendieron con éxito sus trabajos de investigación y tesinas. La matrícula incluyó profesionales de diversas organizaciones, con perfiles relacionados con la gestión empresarial, el desarrollo sostenible y la responsabilidad social corporativa.

Ceremonia de graduación

La entrega de títulos tuvo lugar durante la 78.ª graduación del campus Santo Domingo de la PUCMM, en la que recibieron sus diplomas 1,326 nuevos graduados en distintas áreas.

Programa pionero con doble titulación

La maestría en Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad fue la primera de su tipo en República Dominicana y se imparte con una doble titulación otorgada por la PUCMM y la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), en España.

El programa tiene una duración de 18 meses y un total de 42 créditos. Está dirigido a profesionales de las ciencias económicas, sociales, empresariales, ingenierías, administración pública y a quienes cuentan con experiencia en sostenibilidad corporativa. La docencia está a cargo de 10 profesores de la UPV y cinco docentes de la PUCMM.

Sexta cohorte abierta

Este 2025, la maestría cumple su décimo aniversario y ya abrió la convocatoria para su sexta cohorte. Los interesados pueden acceder a más información a través del sitio oficial

catedrasostenibilidadaege.org.do.

El objetivo es formar profesionales capaces de implementar políticas y estrategias sostenibles que generen un impacto social y ambiental positivo en sus organizaciones, fortaleciendo la sostenibilidad como un elemento transversal de la gestión empresarial.

Espacio académico de referencia

Además de la maestría, la cátedra promueve un espacio académico de investigación y formación a través de talleres, diplomados y cursos especializados. Su misión es integrar al sector privado, el sector público, la academia y la sociedad civil en torno al desarrollo sostenible.

La iniciativa honra la trayectoria profesional y humana de Alejandro E. Grullón E., fundador del Banco Popular Dominicano y del Grupo Popular, reconocido como un ciudadano ejemplar comprometido con los valores e intereses de la nación.

