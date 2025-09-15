El accidente ocurrió la tarde del domingo en Gowanus; fue trasladado en estado crítico y falleció poco después

Nueva York. – Con profundo pesar se confirmó el fallecimiento del joven cineasta Arturo Alberto Báez Cordero, de 34 años, hijo del recordado realizador Fernando Báez y de la cantautora María Cordero. De acuerdo con los datos disponibles, el siniestro ocurrió la tarde del domingo en Gowanus, Brooklyn, donde resultó gravemente herido y, pese a los esfuerzos médicos, falleció poco después en el hospital.

Según los reportes preliminares, el choque se produjo en la intersección de la 2.ª Avenida y la calle 9, cuando una miniván Honda Odyssey impactó a un Mercedes-Benz que cruzaba la vía, provocando una colisión múltiple que involucró a un tercer vehículo (Dodge). Uno de los autos se incendió de inmediato. Personal del FDNY rescató al menos a una persona del vehículo en llamas.

Báez Cordero, casado con la actriz Lía Lizardo, hija de la destacada artista Lumy Lizardo, desarrollaba una trayectoria en ascenso en el ámbito audiovisual, herencia del legado creativo de su padre. Su partida enluta al sector cultural dominicano y a una amplia red de amigos y colegas.

Expresamos nuestras condolencias a las familias Báez y Cordero, así como a sus seres queridos, en este momento de hondo dolor. Que su memoria perdure como luz entre quienes lo amaron y admiraron.

Del incidente

En video de la escena muestra a bomberos del FDNY corriendo hacia el vehículo en llamas mientras personas cercanas gritaban “¡Está en fuego!”. Los equipos de rescate tuvieron que sacar a una persona del auto incendiado.

La policía informó que el conductor del Mercedes, Arturo Alberto Báez Cordero, de 34 años, vecino de Lodi, Nueva Jersey, fue trasladado al hospital, pero no sobrevivió. Una mujer de 38 años que iba en la Honda permanece en estado crítico. Otros dos hombres que también viajaban en esa Honda, junto con el conductor del Dodge, de 49 años, se encuentran estables.

Los detectives indicaron que el conductor de la Honda, Alexey Ivanov, de 38 años y residente de Brooklyn, fue arrestado la noche del domingo. Ahora enfrenta cargos por homicidio involuntario, homicidio por negligencia criminal, agresión, puesta en peligro imprudente, obstrucción de la administración gubernamental, conducción temeraria y desobedecer una señal de control de tráfico.

La policía señaló que la investigación sigue activa mientras trabajan para determinar qué provocó el choque.