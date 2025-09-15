33.8 C
Ministra de Interior y Policía: “Nadie en la Policía está por encima de la ley”

Por: Redacción

Fecha:

Faride Raful reitera que la misión policial es proteger y servir; asegura que no habrá impunidad

SANTO DOMINGO.– La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, aseguró este lunes que “nadie en la Policía Nacional está por encima de la ley” y advirtió que no habrá espacio para la impunidad en los casos de agentes que se aparten de su misión constitucional.

La funcionaria habló tras concluir la reunión número 107 de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader.

Compromiso con la misión policial

Raful subrayó que la misión fundamental de la Policía es proteger y servir a la ciudadanía.

“Cuando esa misión se cumple, cuenta con todo mi apoyo y reconocimiento. Cuando se aparta de la ley y de sus principios, corresponde que actúe el sistema de consecuencias, sin excepciones”, indicó.

Precisó que la investigación penal en torno a los recientes hechos que involucran a agentes policiales está en manos del Ministerio Público, único órgano facultado para ofrecer información oficial. De manera paralela, la Policía Nacional ha iniciado su propio proceso disciplinario interno, “independiente y complementario” a las acciones judiciales.

Gobierno reitera sanciones firmes

La ministra aseguró que el Gobierno respalda todas las acciones correctas de la institución del orden, pero será firme con quienes violen la ley o actúen fuera de los principios que rigen la función policial.

“Desde el Ministerio de Interior tenemos la firme decisión de recibir y dar respuesta a toda denuncia sobre la Policía Nacional; no solo porque es mi obligación como ministra, sino porque es también mi visión como ciudadana”, agregó.

Canales de denuncia

Raful recordó que las líneas de denuncia están abiertas a toda la ciudadanía.

  • La línea 788 de la Policía Nacional funciona de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
  • El Ministerio de Interior y Policía recibe denuncias las 24 horas a través del teléfono 849-253-8298, garantizando la confidencialidad de la identidad de quienes aporten información.

La ministra destacó el rol de los medios de comunicación en la denuncia y en la construcción de confianza entre la ciudadanía y las instituciones, como parte del esfuerzo común por fortalecer la justicia y el Estado de derecho.

 

