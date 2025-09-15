Versiones apuntan a que el ministro Roberto Ángel Salcedo dejaría sin efecto el premio por avocación, pese a que el jurado votó mantenerlo SANTO DOMINGO. La obra “La mata de palma”, premiada como Escultura en la Bienal Nacional de Artes Visuales que auspicia el Ministerio de Cultura, se exhibe visiblemente seca en salas del Museo de Arte Moderno (MAM), hecho que ha encendido de nuevo el debate sobre la decisión del jurado y el alcance de las reglas del certamen.

Sectores del campo artístico sostienen que la pieza, al haber sido reconocida en la categoría de escultura, contraviene el reglamento de la Bienal y vulnera principios de la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, al cuestionar originalidad, autoría y la naturaleza del objeto presentado. Desde el anuncio del fallo, la distinción ha recibido amplio rechazo público, con manifestaciones y críticas en foros, redes y comunicados de artistas y gestores culturales.

Antecedentes del rechazo

Tras la premiación, artistas y críticos objetaron que un elemento natural, sin intervención plástica suficiente, compitiera en Escultura, alegando desajuste con las bases (autoría, creación y permanencia de la obra).

Se señalaron posibles inconsistencias entre el acta de premiación y los requisitos exigidos por la Bienal, lo que avivó pedidos de revisión del fallo y de claridad sobre los criterios aplicados.

El debate escaló al observarse la pieza ya deteriorada en sala —hojas secas, cambios de color y forma—, abriendo discusiones sobre conservación, durabilidad y clasificación.

Crítica internacional: Avelina Lesper

La artista visual y crítica mexicana Avelina Lesper ha sido una de las voces citadas por quienes cuestionan el premio. En línea con sus planteamientos sobre los límites entre arte conceptual y objeto encontrado, sostiene que premiar un elemento natural como “escultura” desnaturaliza la categoría, anula criterios de autoría y elaboración y quiebra el sentido común que deben resguardar las bases de cualquier certamen. Su postura reclama responsabilidad curatorial y criterios técnicos de conservación cuando se incorporan materiales orgánicos en exhibición.

¿Cambio de rumbo?

De acuerdo con versiones extraoficiales, el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, evalúa dejar sin efecto la distinción mediante una decisión de avocación administrativa. La medida, de confirmarse, revertiría el premio aun cuando el jurado de premiación votó a favor de mantener el galardón durante la revisión posterior a las quejas. Hasta el cierre de esta edición no se había emitido resolución oficial por parte del Ministerio de Cultura ni del MAM.

Base legal de una eventual avocación

Según fuentes jurídicas consultadas, el eventual retiro del galardón podría adoptarse por avocación ministerial —facultad por la cual un superior jerárquico asume directamente un expediente que estaba en un órgano inferior—, prevista de forma general en la normativa de administración pública vigente y compatible con las atribuciones del Ministerio de Cultura. En ese escenario, el ministro emitiría un acto expreso y motivado, notificaría a las partes y, tras revisar el fondo, podría confirmar, modificar o dejar sin efecto el premio, garantizando el debido proceso.

Qué implica la avocación: cambia quién decide (el superior asume el caso). Luego, la autoridad puede confirmar o revocar el acto impugnado, con motivación y notificación a los interesados.

Lo que sigue

Resolución oficial del Ministerio de Cultura que confirme o no la avocación y sus efectos.

Comunicación del jurado y del MAM con precisiones técnicas sobre criterios de evaluación y conservación de la obra.

Eventuales ajustes al reglamento de la Bienal para clarificar categorías, materiales, conservación y criterios de originalidad.

