La actividad profondo de la Parroquia Santa María Madre de Dios se realizará el 23 de septiembre en el Salón Independencia de las Fuerzas Armadas

Santo Domingo, D.N. – La Parroquia Santa María Madre de Dios, de la Zona Universitaria del Distrito Nacional, anunció la celebración de su Gran Fiesta de Las Mercedes, el próximo 23 de septiembre, en el Salón Independencia del Ministerio de Defensa de las Fuerzas Armadas, a partir de las 7:00 de la noche.

El evento contará con la presentación estelar de la icónica agrupación merenguera Los Hermanos Rosario, la Orquesta de la Policía Nacional y la animación de un DJ.

Entradas y propósito

Las boletas tienen un costo de RD$2,500 por persona y RD$4,000 por pareja, y están disponibles en Uepa Tickets y en la boletería de la parroquia (849 517-3553).

El párroco Tomás Vladymir Pérez explicó que la actividad tiene tres objetivos principales: recaudar fondos para obras de infraestructura y servicios de la parroquia, promover la integración de los feligreses y compartir en un ambiente de fe, música y devoción a la Virgen María y San José.

Invitación especial

El líder de la agrupación, Rafa Rosario, manifestó su entusiasmo por participar junto a sus hermanos Tony y Luis en esta causa comunitaria.

“Estamos haciendo una invitación especial a todos nuestros seguidores para que este martes 23, que al día siguiente no se trabaja, nos acompañen a bailar y disfrutar de nuestros grandes éxitos en apoyo a la parroquia”, expresó.

Rafa Rosario, además, reveló recientemente ser un fiel devoto de la Virgen María y atribuyó a su intercesión el éxito alcanzado por la orquesta a nivel nacional e internacional.

Una celebración de fe y música

La Gran Fiesta de Las Mercedes se enmarca en las festividades dedicadas a la Virgen de Las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, y promete reunir a la comunidad en un ambiente de devoción, alegría y merengue.