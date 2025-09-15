Leonel Fernández fue ratificado como presidente de la organización y se eligieron diez nuevos miembros de la cúpula

De acuerdo con el boletín general emitido a las 9:52 p. m., con el 100 % de las mesas computadas, participaron 2,043 electores en 11 mesas habilitadas para el proceso interno.

Los diez dirigentes más votados

Juan Bautista Gómez Almazar : 840 votos (46.15 %)

: 840 votos (46.15 %) Jesús Antonio Féliz Féliz : 722 votos (39.67 %)

: 722 votos (39.67 %) Marcos Genaro Cross Sánchez : 711 votos (39.07 %)

: 711 votos (39.07 %) Rafael Guillermo Guzmán Fermín : 692 votos (38.02 %)

: 692 votos (38.02 %) Felipe Payano : 682 votos (37.47 %)

: 682 votos (37.47 %) Raúl Arturo Martínez Martínez : 652 votos (35.82 %)

: 652 votos (35.82 %) Ángel Danilo Terrero Fortuna : 618 votos (33.96 %)

: 618 votos (33.96 %) Víctor José Díaz Rúa : 585 votos (32.14 %)

: 585 votos (32.14 %) Hamlet Werner Vladimir Otañez Tejada : 477 votos (26.21 %)

: 477 votos (26.21 %) Modesto Reyes Valentín: 454 votos (24.95 %)

Resultados completos

A continuación, los resultados generales del congreso para la elección de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo:

Orden Nombre del candidato Votos Porcentaje 1 Juan Bautista Gómez Almazar 840 46.15% 2 Jesús Antonio Féliz Féliz 722 39.67% 3 Marcos Genaro Cross Sánchez 711 39.07% 4 Rafael Guillermo Guzmán Fermín 692 38.02% 5 Felipe Payano 682 37.47% 6 Raúl Arturo Martínez Martínez 652 35.82% 7 Ángel Danilo Terrero Fortuna 618 33.96% 8 Víctor José Díaz Rúa 585 32.14% 9 Hamlet Werner Vladimir Otañez Tejada 477 26.21% 10 Modesto Reyes Valentín 454 24.95% 11 Xiomara Inmaculada Valerio Madera de Nazir 407 22.36% 12 Rafael Enrique Castillo Concepción 404 22.20% 13 Rafael Augusto Castillo Casado 399 21.92% 14 Emigdio Euclides Sosa Vásquez 352 19.34% 15 Luis Antonio Hernández García 351 19.29% 16 Francisco Javier Isaac Ubiera 323 17.75% 17 Francisco Aníbal González Ruiz 322 17.69% 18 John García Ortiz 318 17.47% 19 Juan Rodríguez Ramírez 299 16.43% 20 Leiby Laury Núñez Mercado 270 14.84% 21 Hamlet Amado Sánchez Melo 259 14.23% 22 Adonaida Medina Rodríguez 252 13.85% 23 Fanny Selines Méndez Simono 246 13.52% 24 Miguel Alejandro Villar Concepción 245 13.46% 25 Enmanuel Trinidad Puello 238 13.08% 26 Gilda Mercedes Moronta Guzmán 222 12.20% 27 Rafael Genaro Suero Miliano 208 11.43% 28 José Luis Cosme Mercedes 194 10.66% 29 Germán Martínez Araujo 192 10.55% 30 Andrés Antonio Martínez Nicasio 191 10.49% 31 Julio César Horton Espinal 172 9.45% 32 Víctor Amaury Romero Luperón 166 9.12% 33 Andy Roberto Morales Rivera 164 9.01% 34 Félix Michell Rodríguez Morel 162 8.90% 35 Gregorio Cataño Martínez 161 8.85% 36 Manuel Orlando Espinosa Medina 159 8.74% 37 Rosa Margarita Feliciano Rodríguez 154 8.46% 38 Ramón Hudario Alvarado Mendoza 150 8.24% 39 Pedro Juan Rodríguez Meléndez 149 8.19% 40 Persia Iluminada M Ventura Figueroa 145 7.97% 41 Yoel Antonio Concepción Reyes 141 7.75% 42 Carlos de los Santos Pérez Santana 132 7.25% 43 Paino Dagoberto Abreu Collado 127 6.98% 44 Nieve Altagracia Pujols Camilo 122 6.70% 45 Germán Peña Guadalupe 116 6.37% 46 Gregorio Nelson Gómez Rodríguez 116 6.37% 47 Mario Antonio Holguín Álvarez 116 6.37% 48 Giselio Taveras Cruz 114 6.26% 49 Joaquín Custodio Javier 113 6.21% 50 José Elías de Jesús Cepeda de la Cruz 113 6.21% 51 Leonel Severino Diroche 111 6.10% 52 Pedro de Jesús Candelier Tejada 104 5.71% 53 Pedro Rafael Cruz Pérez 96 5.27% 54 Luis Wilfredo Sifres Núñez 95 5.22% 55 Félix Ramón González Cruz 94 5.16% 56 Hipólito Polanco Pérez 94 5.16% 57 Lucas Evans Sánchez Méndez 91 5.00% 58 Rigoberto Santos Hilario 88 4.84% 59 José Manuel Mesa 85 4.67% 60 José Antonio Medina Sena 79 4.34% 61 Leticia Santica Cortorreal de Peña 79 4.34% 62 José María de la Cruz Pichardo 78 4.29% 63 Ana Quisouella Lantigua de la Cruz de Méndez 69 3.79% 64 Carlos Matías Féliz Ramírez 69 3.79% 65 Nurca Nieves Luciano Jiménez de Galván 65 3.57% 66 Elpidio Caraballo Collado 59 3.24% 67 Óscar Santiago Batista García 57 3.13% 68 Máximo Antonio Corcino 55 3.02% 69 Francisco del Carmen Cruz Pascual 53 2.91% 70 Félix Manuel Rodríguez Brito 52 2.86% 71 María Luciana Ferreras Santana 51 2.80% 72 Eugenio Antonio Cubilete del Carmen 50 2.75% 73 Laureano Guerrero Sánchez 49 2.69% 74 Berkis Mercedes Luna Portes 43 2.36% 75 Eudys Manuel Moreta Felóz 40 2.20% 76 Domínico Cabral Abad 37 2.03% 77 Doris Elsa Nouel Martínez 37 2.03% 78 Raúl Antonio Hernández Ramos 36 1.98% 79 Antonio Ramírez Navarro 35 1.92% 80 Daris Javier Cuevas Nin 29 1.59% 81 Rafael Rodolfo Cisnero Gil 28 1.54% 82 Guillermo Alcequiez Nolasco 26 1.43% 83 Olguín Marte García 26 1.43% 84 Altagracia Ysabel Matos Medina 25 1.37% 85 Pedro Jinmy José García Tejada 25 1.37% 86 Antonio Delgado Lorenzo 22 1.21% 87 Fidel Alberto Tavárez Fernández 20 1.10% 88

“` Osvaldo Antonio Tatis Tejada 17 0.93% 89 Quitín Cleto Bidó de Guzmán 15 0.82% 90 Víctor Sosa 9 0.49% 91 Jaime Manuel Bruno Sosa 8 0.44% 92 Mary Carmen Medina Peralta 8 0.44% 93 Marcos Antonio Mejía Abreu 5 0.27%

Ratificación de Leonel Fernández

Además de la elección de los nuevos miembros de la Dirección Política, el congreso ratificó de manera unánime al expresidente Leonel Fernández como presidente de la Fuerza del Pueblo, reafirmando su liderazgo en el partido.

El evento llevó el nombre de Manolo Tavárez Justo, en homenaje al líder revolucionario dominicano, y se destacó como un proceso de fortalecimiento institucional y democrático de la organización política.