Leonel Fernández fue ratificado como presidente de la organización y se eligieron diez nuevos miembros de la cúpula
De acuerdo con el boletín general emitido a las 9:52 p. m., con el 100 % de las mesas computadas, participaron 2,043 electores en 11 mesas habilitadas para el proceso interno.
Resultados completos
A continuación, los resultados generales del congreso para la elección de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo:
|Orden
|Nombre del candidato
|Votos
|Porcentaje
|1
|Juan Bautista Gómez Almazar
|840
|46.15%
|2
|Jesús Antonio Féliz Féliz
|722
|39.67%
|3
|Marcos Genaro Cross Sánchez
|711
|39.07%
|4
|Rafael Guillermo Guzmán Fermín
|692
|38.02%
|5
|Felipe Payano
|682
|37.47%
|6
|Raúl Arturo Martínez Martínez
|652
|35.82%
|7
|Ángel Danilo Terrero Fortuna
|618
|33.96%
|8
|Víctor José Díaz Rúa
|585
|32.14%
|9
|Hamlet Werner Vladimir Otañez Tejada
|477
|26.21%
|10
|Modesto Reyes Valentín
|454
|24.95%
|11
|Xiomara Inmaculada Valerio Madera de Nazir
|407
|22.36%
|12
|Rafael Enrique Castillo Concepción
|404
|22.20%
|13
|Rafael Augusto Castillo Casado
|399
|21.92%
|14
|Emigdio Euclides Sosa Vásquez
|352
|19.34%
|15
|Luis Antonio Hernández García
|351
|19.29%
|16
|Francisco Javier Isaac Ubiera
|323
|17.75%
|17
|Francisco Aníbal González Ruiz
|322
|17.69%
|18
|John García Ortiz
|318
|17.47%
|19
|Juan Rodríguez Ramírez
|299
|16.43%
|20
|Leiby Laury Núñez Mercado
|270
|14.84%
|21
|Hamlet Amado Sánchez Melo
|259
|14.23%
|22
|Adonaida Medina Rodríguez
|252
|13.85%
|23
|Fanny Selines Méndez Simono
|246
|13.52%
|24
|Miguel Alejandro Villar Concepción
|245
|13.46%
|25
|Enmanuel Trinidad Puello
|238
|13.08%
|26
|Gilda Mercedes Moronta Guzmán
|222
|12.20%
|27
|Rafael Genaro Suero Miliano
|208
|11.43%
|28
|José Luis Cosme Mercedes
|194
|10.66%
|29
|Germán Martínez Araujo
|192
|10.55%
|30
|Andrés Antonio Martínez Nicasio
|191
|10.49%
|31
|Julio César Horton Espinal
|172
|9.45%
|32
|Víctor Amaury Romero Luperón
|166
|9.12%
|33
|Andy Roberto Morales Rivera
|164
|9.01%
|34
|Félix Michell Rodríguez Morel
|162
|8.90%
|35
|Gregorio Cataño Martínez
|161
|8.85%
|36
|Manuel Orlando Espinosa Medina
|159
|8.74%
|37
|Rosa Margarita Feliciano Rodríguez
|154
|8.46%
|38
|Ramón Hudario Alvarado Mendoza
|150
|8.24%
|39
|Pedro Juan Rodríguez Meléndez
|149
|8.19%
|40
|Persia Iluminada M Ventura Figueroa
|145
|7.97%
|41
|Yoel Antonio Concepción Reyes
|141
|7.75%
|42
|Carlos de los Santos Pérez Santana
|132
|7.25%
|43
|Paino Dagoberto Abreu Collado
|127
|6.98%
|44
|Nieve Altagracia Pujols Camilo
|122
|6.70%
|45
|Germán Peña Guadalupe
|116
|6.37%
|46
|Gregorio Nelson Gómez Rodríguez
|116
|6.37%
|47
|Mario Antonio Holguín Álvarez
|116
|6.37%
|48
|Giselio Taveras Cruz
|114
|6.26%
|49
|Joaquín Custodio Javier
|113
|6.21%
|50
|José Elías de Jesús Cepeda de la Cruz
|113
|6.21%
|51
|Leonel Severino Diroche
|111
|6.10%
|52
|Pedro de Jesús Candelier Tejada
|104
|5.71%
|53
|Pedro Rafael Cruz Pérez
|96
|5.27%
|54
|Luis Wilfredo Sifres Núñez
|95
|5.22%
|55
|Félix Ramón González Cruz
|94
|5.16%
|56
|Hipólito Polanco Pérez
|94
|5.16%
|57
|Lucas Evans Sánchez Méndez
|91
|5.00%
|58
|Rigoberto Santos Hilario
|88
|4.84%
|59
|José Manuel Mesa
|85
|4.67%
|60
|José Antonio Medina Sena
|79
|4.34%
|61
|Leticia Santica Cortorreal de Peña
|79
|4.34%
|62
|José María de la Cruz Pichardo
|78
|4.29%
|63
|Ana Quisouella Lantigua de la Cruz de Méndez
|69
|3.79%
|64
|Carlos Matías Féliz Ramírez
|69
|3.79%
|65
|Nurca Nieves Luciano Jiménez de Galván
|65
|3.57%
|66
|Elpidio Caraballo Collado
|59
|3.24%
|67
|Óscar Santiago Batista García
|57
|3.13%
|68
|Máximo Antonio Corcino
|55
|3.02%
|69
|Francisco del Carmen Cruz Pascual
|53
|2.91%
|70
|Félix Manuel Rodríguez Brito
|52
|2.86%
|71
|María Luciana Ferreras Santana
|51
|2.80%
|72
|Eugenio Antonio Cubilete del Carmen
|50
|2.75%
|73
|Laureano Guerrero Sánchez
|49
|2.69%
|74
|Berkis Mercedes Luna Portes
|43
|2.36%
|75
|Eudys Manuel Moreta Felóz
|40
|2.20%
|76
|Domínico Cabral Abad
|37
|2.03%
|77
|Doris Elsa Nouel Martínez
|37
|2.03%
|78
|Raúl Antonio Hernández Ramos
|36
|1.98%
|79
|Antonio Ramírez Navarro
|35
|1.92%
|80
|Daris Javier Cuevas Nin
|29
|1.59%
|81
|Rafael Rodolfo Cisnero Gil
|28
|1.54%
|82
|Guillermo Alcequiez Nolasco
|26
|1.43%
|83
|Olguín Marte García
|26
|1.43%
|84
|Altagracia Ysabel Matos Medina
|25
|1.37%
|85
|Pedro Jinmy José García Tejada
|25
|1.37%
|86
|Antonio Delgado Lorenzo
|22
|1.21%
|87
|Fidel Alberto Tavárez Fernández
|20
|1.10%
|88
“`
|Osvaldo Antonio Tatis Tejada
|17
|0.93%
|89
|Quitín Cleto Bidó de Guzmán
|15
|0.82%
|90
|Víctor Sosa
|9
|0.49%
|91
|Jaime Manuel Bruno Sosa
|8
|0.44%
|92
|Mary Carmen Medina Peralta
|8
|0.44%
|93
|Marcos Antonio Mejía Abreu
|5
|0.27%
Ratificación de Leonel Fernández
Además de la elección de los nuevos miembros de la Dirección Política, el congreso ratificó de manera unánime al expresidente Leonel Fernández como presidente de la Fuerza del Pueblo, reafirmando su liderazgo en el partido.
El evento llevó el nombre de Manolo Tavárez Justo, en homenaje al líder revolucionario dominicano, y se destacó como un proceso de fortalecimiento institucional y democrático de la organización política.