Fuerza del Pueblo concluye Congreso Elector Manolo Tavárez Justo

Leonel Fernández fue ratificado como presidente de la organización y se eligieron diez nuevos miembros de la cúpula

Santo Domingo. – La Fuerza del Pueblo (FP) celebró este domingo el Congreso Elector Manolo Tavárez Justo, en el que se eligieron diez nuevos integrantes de la Dirección Política y se ratificó al expresidente Leonel Fernández como presidente de la organización.

De acuerdo con el boletín general emitido a las 9:52 p. m., con el 100 % de las mesas computadas, participaron 2,043 electores en 11 mesas habilitadas para el proceso interno.

Los diez dirigentes más votados

  • Juan Bautista Gómez Almazar: 840 votos (46.15 %)
  • Jesús Antonio Féliz Féliz: 722 votos (39.67 %)
  • Marcos Genaro Cross Sánchez: 711 votos (39.07 %)
  • Rafael Guillermo Guzmán Fermín: 692 votos (38.02 %)
  • Felipe Payano: 682 votos (37.47 %)
  • Raúl Arturo Martínez Martínez: 652 votos (35.82 %)
  • Ángel Danilo Terrero Fortuna: 618 votos (33.96 %)
  • Víctor José Díaz Rúa: 585 votos (32.14 %)
  • Hamlet Werner Vladimir Otañez Tejada: 477 votos (26.21 %)
  • Modesto Reyes Valentín: 454 votos (24.95 %)
Fuerza del Pueblo
Resultados completos

A continuación, los resultados generales del congreso para la elección de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo:

OrdenNombre del candidatoVotosPorcentaje
1Juan Bautista Gómez Almazar84046.15%
2Jesús Antonio Féliz Féliz72239.67%
3Marcos Genaro Cross Sánchez71139.07%
4Rafael Guillermo Guzmán Fermín69238.02%
5Felipe Payano68237.47%
6Raúl Arturo Martínez Martínez65235.82%
7Ángel Danilo Terrero Fortuna61833.96%
8Víctor José Díaz Rúa58532.14%
9Hamlet Werner Vladimir Otañez Tejada47726.21%
10Modesto Reyes Valentín45424.95%
11Xiomara Inmaculada Valerio Madera de Nazir40722.36%
12Rafael Enrique Castillo Concepción40422.20%
13Rafael Augusto Castillo Casado39921.92%
14Emigdio Euclides Sosa Vásquez35219.34%
15Luis Antonio Hernández García35119.29%
16Francisco Javier Isaac Ubiera32317.75%
17Francisco Aníbal González Ruiz32217.69%
18John García Ortiz31817.47%
19Juan Rodríguez Ramírez29916.43%
20Leiby Laury Núñez Mercado27014.84%
21Hamlet Amado Sánchez Melo25914.23%
22Adonaida Medina Rodríguez25213.85%
23Fanny Selines Méndez Simono24613.52%
24Miguel Alejandro Villar Concepción24513.46%
25Enmanuel Trinidad Puello23813.08%
26Gilda Mercedes Moronta Guzmán22212.20%
27Rafael Genaro Suero Miliano20811.43%
28José Luis Cosme Mercedes19410.66%
29Germán Martínez Araujo19210.55%
30Andrés Antonio Martínez Nicasio19110.49%
31Julio César Horton Espinal1729.45%
32Víctor Amaury Romero Luperón1669.12%
33Andy Roberto Morales Rivera1649.01%
34Félix Michell Rodríguez Morel1628.90%
35Gregorio Cataño Martínez1618.85%
36Manuel Orlando Espinosa Medina1598.74%
37Rosa Margarita Feliciano Rodríguez1548.46%
38Ramón Hudario Alvarado Mendoza1508.24%
39Pedro Juan Rodríguez Meléndez1498.19%
40Persia Iluminada M Ventura Figueroa1457.97%
41Yoel Antonio Concepción Reyes1417.75%
42Carlos de los Santos Pérez Santana1327.25%
43Paino Dagoberto Abreu Collado1276.98%
44Nieve Altagracia Pujols Camilo1226.70%
45Germán Peña Guadalupe1166.37%
46Gregorio Nelson Gómez Rodríguez1166.37%
47Mario Antonio Holguín Álvarez1166.37%
48Giselio Taveras Cruz1146.26%
49Joaquín Custodio Javier1136.21%
50José Elías de Jesús Cepeda de la Cruz1136.21%
51Leonel Severino Diroche1116.10%
52Pedro de Jesús Candelier Tejada1045.71%
53Pedro Rafael Cruz Pérez965.27%
54Luis Wilfredo Sifres Núñez955.22%
55Félix Ramón González Cruz945.16%
56Hipólito Polanco Pérez945.16%
57Lucas Evans Sánchez Méndez915.00%
58Rigoberto Santos Hilario884.84%
59José Manuel Mesa854.67%
60José Antonio Medina Sena794.34%
61Leticia Santica Cortorreal de Peña794.34%
62José María de la Cruz Pichardo784.29%
63Ana Quisouella Lantigua de la Cruz de Méndez693.79%
64Carlos Matías Féliz Ramírez693.79%
65Nurca Nieves Luciano Jiménez de Galván653.57%
66Elpidio Caraballo Collado593.24%
67Óscar Santiago Batista García573.13%
68Máximo Antonio Corcino553.02%
69Francisco del Carmen Cruz Pascual532.91%
70Félix Manuel Rodríguez Brito522.86%
71María Luciana Ferreras Santana512.80%
72Eugenio Antonio Cubilete del Carmen502.75%
73Laureano Guerrero Sánchez492.69%
74Berkis Mercedes Luna Portes432.36%
75Eudys Manuel Moreta Felóz402.20%
76Domínico Cabral Abad372.03%
77Doris Elsa Nouel Martínez372.03%
78Raúl Antonio Hernández Ramos361.98%
79Antonio Ramírez Navarro351.92%
80Daris Javier Cuevas Nin291.59%
81Rafael Rodolfo Cisnero Gil281.54%
82Guillermo Alcequiez Nolasco261.43%
83Olguín Marte García261.43%
84Altagracia Ysabel Matos Medina251.37%
85Pedro Jinmy José García Tejada251.37%
86Antonio Delgado Lorenzo221.21%
87Fidel Alberto Tavárez Fernández201.10%
88
“`		Osvaldo Antonio Tatis Tejada170.93%
89Quitín Cleto Bidó de Guzmán150.82%
90Víctor Sosa90.49%
91Jaime Manuel Bruno Sosa80.44%
92Mary Carmen Medina Peralta80.44%
93Marcos Antonio Mejía Abreu50.27%

Ratificación de Leonel Fernández

Además de la elección de los nuevos miembros de la Dirección Política, el congreso ratificó de manera unánime al expresidente Leonel Fernández como presidente de la Fuerza del Pueblo, reafirmando su liderazgo en el partido.

El evento llevó el nombre de Manolo Tavárez Justo, en homenaje al líder revolucionario dominicano, y se destacó como un proceso de fortalecimiento institucional y democrático de la organización política.

 

Redacción
