30.8 C
Santo Domingo
lunes, septiembre 15, 2025
InicioNoticiasFallece en Nueva York doña Thelma Álvarez, madre del abogado Teobaldo Durán
Noticias

Fallece en Nueva York doña Thelma Álvarez, madre del abogado Teobaldo Durán

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Entretenimiento

Qué enfermedad le quitó la vida a Franklin Domíguez

El laureado dramaturgo murió por complicaciones de cáncer de...
Entretenimiento

Fallece el locutor Alexis Barreras Corporán, sobrino de Rafael Corporán de los Santos

SANTO DOMINGO, RD — Con profundo pesar, se ha...
Opinión

Adiós, su Santidad, papa Francisco

Por Carlos GómezSenador de la República por la provincia...

Los restos de la madre del abogado serán velados en Nueva York y, posteriormente, repatriados a la República Dominicana para su sepultura

Nueva York. – La señora Thelma Álvarez falleció la madrugada de este lunes en el Hospital Presbiteriano de Nueva York, según confirmó a este periódico su hijo, el abogado Teobaldo Durán Álvarez.

Aunque aún no se han ofrecido detalles sobre las honras fúnebres, Durán Álvarez informó que los restos de su madre serán velados en Nueva York y, posteriormente, repatriados a la República Dominicana, donde recibirán cristiana sepultura.

Thelma Alvarez
Thelma Alvarez

 

Teobaldo Durán fue fiscal del Distrito Nacional y en la actualidad cuenta con su oficina jurídica Durán Carpio y Asociado. Es columnista de es este periódico.

El velatorio en el país se realizará en la Funeraria Blandino, en el Distrito Nacional, y luego sus restos serán sepultados en la capital dominicana.

Doña Thelma Álvarez era además hermana de Alma Álvarez y Osiris Álvarez, quienes junto a toda la familia reciben muestras de solidaridad y condolencias. Fue reconocida por su calidad humana, su espíritu solidario y su firme compromiso con los valores familiares, dejando un legado que hoy enaltece a quienes tuvieron el privilegio de conocerla.

 

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Las ejecuciones dañan reforma policial
Artículo siguiente
República Dominicana será sede de la Tercera Cumbre Ministerial sobre Ética de la Inteligencia Artificial

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

República Dominicana será sede de la Tercera Cumbre Ministerial sobre Ética de la Inteligencia Artificial

Noticias 0
 El encuentro regional más importante en la materia reunirá...

Las ejecuciones dañan reforma policial

En Especial 0
En Especial Cristhian Jiménez“El atajo de las ejecuciones policiales es...

Gran Fiesta de Las Mercedes presentará el swing de Los Hermanos Rosario

Entretenimiento 0
 La actividad profondo de la Parroquia Santa María Madre...

¿Qué pasó esta semana?

Munar y Martínez mantienen viva a España en la Copa Davis 2025

Deportes 0
La pareja española remonta en dobles y fuerza el...

Von der Leyen defiende independencia de la UE frente a EE.UU.

Noticias 0
La presidenta de la Comisión Europea afirma que el...

Crisis en SeNaSa por supuestos actos de corrupción sacude al sistema de salud

Noticias 0
 Denuncias, envío de informe a la Procuraduría y exigencias...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group