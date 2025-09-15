Los restos de la madre del abogado serán velados en Nueva York y, posteriormente, repatriados a la República Dominicana para su sepultura

Nueva York. – La señora Thelma Álvarez falleció la madrugada de este lunes en el Hospital Presbiteriano de Nueva York, según confirmó a este periódico su hijo, el abogado Teobaldo Durán Álvarez.

Aunque aún no se han ofrecido detalles sobre las honras fúnebres, Durán Álvarez informó que los restos de su madre serán velados en Nueva York y, posteriormente, repatriados a la República Dominicana, donde recibirán cristiana sepultura.

Teobaldo Durán fue fiscal del Distrito Nacional y en la actualidad cuenta con su oficina jurídica Durán Carpio y Asociado. Es columnista de es este periódico.

El velatorio en el país se realizará en la Funeraria Blandino, en el Distrito Nacional, y luego sus restos serán sepultados en la capital dominicana.

Doña Thelma Álvarez era además hermana de Alma Álvarez y Osiris Álvarez, quienes junto a toda la familia reciben muestras de solidaridad y condolencias. Fue reconocida por su calidad humana, su espíritu solidario y su firme compromiso con los valores familiares, dejando un legado que hoy enaltece a quienes tuvieron el privilegio de conocerla.