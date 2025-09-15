27.8 C
Santo Domingo
lunes, septiembre 15, 2025
EE. UU. alienta a República Dominicana a presentar candidato para dirigir la UNODC

Por: Redacción

Fecha:

La actual directora del organismo dejará el cargo en noviembre de 2025; Abinader evaluará la propuesta en clave de cooperación multilateral

SANTO DOMINGO. Durante la edición de LA Semanal de este lunes, la directora de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) en República Dominicana, Rebeca Márquez, presentó al presidente Luis Abinader una comunicación en nombre del Gobierno de los Estados Unidos en la que se alienta al país a considerar la presentación de un candidato para dirigir la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Márquez explicó que la actual directora ejecutiva de la UNODC, Ghada Waly, dejará su cargo en noviembre de 2025, al término de un período de transición, lo que abrirá un proceso de selección para ocupar la vacante.

Reconocimiento a la trayectoria dominicana

Estados Unidos considera que la República Dominicana cuenta con la trayectoria y el compromiso necesarios en materia de control de drogas y lucha contra el crimen organizado para proponer un candidato con capacidad de liderazgo. El Gobierno estadounidense resaltó las buenas prácticas del país en políticas contra el narcotráfico y la criminalidad, y entiende que una eventual candidatura dominicana podría fortalecer el papel de la UNODC como organismo especializado.

EE. UU. alienta a República Dominicana a presentar candidato para dirigir la UNODC
Rebeca Márquez y Abinader

Respuesta del presidente Abinader

El presidente Luis Abinader agradeció la deferencia y aseguró que su gobierno evaluará la propuesta en el marco de una política exterior orientada a reforzar la cooperación multilateral y el combate internacional contra las drogas y el crimen organizado. Asimismo, expresó su gratitud por el reconocimiento a los esfuerzos realizados y subrayó que es una prioridad de Estado mantener y profundizar esos avances.

👉 Más cobertura en elperiodico.com.do.

 

Redacción
Redacción

