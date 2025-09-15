33.8 C
Santo Domingo
lunes, septiembre 15, 2025
InicioNoticiasDIDA pide cambiar con urgencia el formulario de las AFP para incluir...
Noticias

DIDA pide cambiar con urgencia el formulario de las AFP para incluir datos de dependientes

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

DIDA lanza catálogo de medicamentos y procedimientos médicos para los afiliados a la Seguridad Social

El catálogo está disponible a través del enlace: https://DIDAteinforma.com...
Noticias

Asistencia DIDA 24 horas: más de 5,000 afiliados beneficiados

Santo Domingo.– La Dirección General de Información y Defensa...
Noticias

Afiliados a las AFP ganan más de RD$81,983 millones por rentabilidad de inversiones

Más de 448 mil beneficiarios directos del sistema de...

Busca agilizar pensiones por sobrevivencia y devolución de aportes; hay más de RD$8,000 millones en 117 mil cuentas de afiliados fallecidos

SANTO DOMINGO, R.D. — El director de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), Elías Báez, solicitó la modificación urgente del formulario de afiliación de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para incluir los datos de los dependientes de los afiliados —hasta la cuarta generación o hasta donde correspondan los derechos— con el fin de facilitar la pensión por sobrevivencia y/o la devolución de aportes a herederos legales.

Báez explicó que la medida permitiría a las AFP contactar de manera inmediata y eficiente a los familiares de los afiliados fallecidos, eliminando trabas que hoy impiden el acceso a esos beneficios.

“Es muy necesario que las AFP agilicen el proceso de contacto con los familiares, que se reduzcan los obstáculos para acceder a la pensión por sobrevivencia y/o devolución, y sobre todo que se mejore la gestión de los recursos y los beneficios para los afiliados y sus dependientes”, afirmó.

Cifras que preocupan

El funcionario recordó que más de RD$8,000 millones permanecen en las arcas de las AFP, correspondientes a más de 117,000 cuentas de afiliados fallecidos, por lo que considera clave aplicar la reforma para que los beneficios lleguen a los herederos en tiempo prudente.

Añadió que, para corregir esta distorsión, la DIDA ha orientado a más de 20,300 personas en 15 días, cuyos familiares fallecidos dejaron en las AFP más de RD$153 millones.

Canales de atención

Báez informó que la cantidad de asistencias se incrementa cada día a través de los siguientes canales:

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Renuncia el periodista José Antonio Aybar a la presidencia de la CNEPR

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Renuncia el periodista José Antonio Aybar a la presidencia de la CNEPR

Entretenimiento 0
Alega “precariedad institucional” y denuncia trabas administrativas que, según...

Senador Luis R. Sepúlveda impulsa una alianza estratégica entre Nueva York y República Dominicana

Noticias 0
La misión, integrada por autoridades electas y líderes de...

Muere en Brooklyn el joven cineasta Arturo Báez Cordero (34), hijo de Fernando Báez

Cine 0
El accidente ocurrió la tarde del domingo en Gowanus;...

¿Qué pasó esta semana?

EE. UU. y China reanudan diálogo en Madrid con aranceles y TikTok en la mesa

Noticias 0
Las delegaciones, encabezadas por Scott Bessent y He Lifeng,...

Arrestan a implicado en alijo de 6,740 libras de marihuana en Haina Oriental

Noticias 0
El detenido intentaba salir del país por el AILA...

Asesinato de Charlie Kirk enciende alarmas por violencia política en EE. UU.

Noticias 0
Crece la preocupación por los ataques motivados por ideologíasWashington....

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group