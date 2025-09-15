Busca agilizar pensiones por sobrevivencia y devolución de aportes; hay más de RD$8,000 millones en 117 mil cuentas de afiliados fallecidos

SANTO DOMINGO, R.D. — El director de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), Elías Báez, solicitó la modificación urgente del formulario de afiliación de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para incluir los datos de los dependientes de los afiliados —hasta la cuarta generación o hasta donde correspondan los derechos— con el fin de facilitar la pensión por sobrevivencia y/o la devolución de aportes a herederos legales.

Báez explicó que la medida permitiría a las AFP contactar de manera inmediata y eficiente a los familiares de los afiliados fallecidos, eliminando trabas que hoy impiden el acceso a esos beneficios.

“Es muy necesario que las AFP agilicen el proceso de contacto con los familiares, que se reduzcan los obstáculos para acceder a la pensión por sobrevivencia y/o devolución, y sobre todo que se mejore la gestión de los recursos y los beneficios para los afiliados y sus dependientes”, afirmó.

Cifras que preocupan

El funcionario recordó que más de RD$8,000 millones permanecen en las arcas de las AFP, correspondientes a más de 117,000 cuentas de afiliados fallecidos, por lo que considera clave aplicar la reforma para que los beneficios lleguen a los herederos en tiempo prudente.

Añadió que, para corregir esta distorsión, la DIDA ha orientado a más de 20,300 personas en 15 días, cuyos familiares fallecidos dejaron en las AFP más de RD$153 millones.

Canales de atención

Báez informó que la cantidad de asistencias se incrementa cada día a través de los siguientes canales:

Teléfono 809-472-1900 (disponible 24 horas ).

Chat en línea: www.dida.gob.do

Correos: [email protected] / [email protected]

Redes sociales: @Didardo

Atención presencial en 16 oficinas a nivel nacional y 6 Puntos GOB.