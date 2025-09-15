Enfermedad transmitida por mosquitos que requiere atención oportuna
SANTO DOMINGO.– El dengue continúa siendo una de las enfermedades más comunes en República Dominicana, especialmente en temporadas de calor y lluvias. Se trata de una infección viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Conocer sus síntomas y medidas de prevención es fundamental para reducir riesgos en la población.
Síntomas principales
- Fiebre alta repentina.
- Dolor intenso de cabeza y detrás de los ojos.
- Dolores musculares y articulares.
- Náuseas, vómitos o sarpullido en la piel.
Ante la presencia de estos síntomas, se recomienda acudir inmediatamente a un centro de salud para confirmar el diagnóstico.
Medidas de prevención
- Eliminar criaderos de mosquitos en patios, jardines y azoteas.
- Mantener tapados los tanques y recipientes de agua.
- Usar mosquiteros y repelentes, especialmente en niños y adultos mayores.
- Evitar acumulación de basura y escombros donde pueda estancarse agua.
Qué hacer en caso de contagio
No automedicarse.
Evitar aspirinas o ibuprofeno, ya que pueden aumentar el riesgo de hemorragias.
Tomar abundantes líquidos.
Guardar reposo y seguir las indicaciones médicas.
Compromiso ciudadano
El dengue puede prevenirse en gran medida con medidas comunitarias y acciones individuales responsables. La eliminación de criaderos es clave para reducir la propagación del mosquito y proteger a la familia.
