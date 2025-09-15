Enfermedad transmitida por mosquitos que requiere atención oportuna

SANTO DOMINGO.– El dengue continúa siendo una de las enfermedades más comunes en República Dominicana, especialmente en temporadas de calor y lluvias. Se trata de una infección viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Conocer sus síntomas y medidas de prevención es fundamental para reducir riesgos en la población.

Síntomas principales

Fiebre alta repentina.

Dolor intenso de cabeza y detrás de los ojos.

Dolores musculares y articulares.

Náuseas, vómitos o sarpullido en la piel.

Ante la presencia de estos síntomas, se recomienda acudir inmediatamente a un centro de salud para confirmar el diagnóstico.

Medidas de prevención

Eliminar criaderos de mosquitos en patios, jardines y azoteas.

Mantener tapados los tanques y recipientes de agua.

Usar mosquiteros y repelentes, especialmente en niños y adultos mayores.

Evitar acumulación de basura y escombros donde pueda estancarse agua.

Qué hacer en caso de contagio

No automedicarse.

Evitar aspirinas o ibuprofeno, ya que pueden aumentar el riesgo de hemorragias.

Tomar abundantes líquidos.

Guardar reposo y seguir las indicaciones médicas.

Compromiso ciudadano

El dengue puede prevenirse en gran medida con medidas comunitarias y acciones individuales responsables. La eliminación de criaderos es clave para reducir la propagación del mosquito y proteger a la familia.

👉 Más información sobre salud y prevención en elperiodico.com.do.