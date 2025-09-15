Denuncias, envío de informe a la Procuraduría y exigencias de transparencia ponen bajo presión a la principal aseguradora estatal

El detonante: denuncias y el envío del informe al Ministerio Público La controversia escaló cuando el Poder Ejecutivo informó que remitió a la Procuraduría un documento con hallazgos de posibles irregularidades vinculadas a operaciones de SeNaSa. El mensaje político fue tajante: no habrá espacio para la impunidad. La decisión añadió presión a las instancias de control y abrió un frente de escrutinio público sobre la aseguradora estatal. Clave: el envío del informe activa la ruta penal para eventuales responsabilidades, en paralelo a auditorías y controles administrativos internos.

Contrataciones y el marco legal: ¿quién supervisa qué? En el centro del debate está la aplicación de la Ley 87-01 de Seguridad Social y su interacción con la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas. La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ha precisado que los acuerdos entre Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) y SeNaSa se enmarcan en la primera. Sin embargo, cuando una empresa carece de habilitación de la Sisalril, cualquier contratación sí queda sujeta a la 340-06, habilitando la supervisión de la DGCP y la eventual anulación de procesos irregulares. Un caso ilustrativo fue la anulación del contrato con una empresa que no tenía acreditación sanitaria, decisión que elevó el listón de cumplimiento y el estándar de diligencia debida para futuros acuerdos.

Lo que está en juego: el impacto en los afiliados SeNaSa es la aseguradora de mayor cobertura del país, con más de 7 millones de afiliados sumando regímenes subsidiado, contributivo y de pensionados. La principal preocupación de especialistas y organizaciones de pacientes es que una crisis de confianza derive en retrasos en pagos a prestadores, disrupciones de servicios o litigios contractuales que, al final, terminen afectando a los usuarios. De confirmarse irregularidades, la prioridad deberá ser la protección de coberturas y la continuidad asistencial, especialmente en tratamientos de alto costo, hemodiálisis, oncología y programas para población vulnerable.

Reacciones políticas y sociales Mientras la oposición exige resultados concretos y no solo anuncios, voces del oficialismo destacan que la rápida remisión del expediente a la Procuraduría evidencia voluntad política para investigar. En el plano ciudadano, gremios médicos y asociaciones de clínicas reclaman claridad de reglas para evitar incertidumbre financiera que afecte la red prestadora.

Los cuatro frentes inmediatos Transparencia total: publicar criterios, habilitaciones y trazabilidad de contratos con PSS.

Cooperación con la justicia: entrega de expedientes y apertura de datos a la Procuraduría.

Blindaje al afiliado: cláusulas de continuidad de servicios y pagos oportunos a prestadores.

Controles internos: fortalecer auditoría, compras, cumplimiento y gestión de riesgos.

Escenarios posibles Si las indagatorias confirman faltas, podrían venir sanciones administrativas y procesos penales para responsables. Aun si no prosperan imputaciones, la crisis revela la necesidad de estandarizar habilitaciones, centralizar verificaciones y mejorar la interoperabilidad entre SeNaSa, Sisalril y DGCP para prevenir nuevos riesgos.