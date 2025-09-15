La reunión es encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña en representación del presidente Luis Abinader

SANTO DOMINGO, RD.– En estos momentos se encuentra reunido el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en el Palacio Nacional, encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña, quien preside el encuentro en representación del presidente de la República, Luis Abinader.

La sesión se desarrolla con la presencia de todos sus miembros: Luis Henry Molina Peña, presidente de la Suprema Corte de Justicia; Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República; Ricardo de los Santos, presidente del Senado; Alfredo Pacheco Osoria, presidente de la Cámara de Diputados; además de representantes de la segunda mayoría legislativa y de la Suprema Corte de Justicia.

Posibles temas en agenda

El CNM tiene como misión evaluar y designar jueces en las altas cortes. Actualmente, la atención está puesta en cubrir vacantes en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal Superior Electoral (TSE), instancias claves para la estabilidad institucional y la organización de los procesos democráticos.

Importancia de la reunión

El encuentro cobra especial relevancia en un contexto marcado por debates en torno al nuevo Código Penal y por la necesidad de garantizar la independencia del Poder Judicial. Se espera que al finalizar la sesión, el CNM ofrezca detalles sobre las decisiones adoptadas y el calendario de trabajo que seguirá en los próximos meses.