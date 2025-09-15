33.8 C
Santo Domingo
lunes, septiembre 15, 2025
InicioNoticiasCómo sacar el pasaporte dominicano paso a paso
Noticias

Cómo sacar el pasaporte dominicano paso a paso

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

00:08:55
Entretenimiento

Milagros Germán hace un balance de su gestión al frente del Ministerio de Cultura

La espera por un nuevo Ministro de Cultura SANTO DOMINGO,...
Noticias

Altos cargos de EE.UU. y México abordan la gestión fronteriza y su modernización

Washington (EFE).- Representantes de Estados Unidos y de México...
Entretenimiento

La justicia brasileña retiene el pasaporte de Robinho por su condena en Italia

Brasilia, .- Un alto tribunal brasileño ordenó este viernes...

Guía práctica para obtener o renovar tu documento de viaje en 2025

SANTO DOMINGO.– El pasaporte es el documento oficial que acredita la identidad y nacionalidad de un ciudadano dominicano fuera del país. Para muchos, el proceso de obtención o renovación genera dudas. Aquí presentamos una guía actualizada y práctica para gestionar este documento en la Dirección General de Pasaportes (DGP).

Requisitos básicos

  • Ser ciudadano dominicano.

  • Presentar la cédula de identidad y electoral vigente.

  • Completar el formulario de solicitud.

  • Pagar la tarifa establecida según la categoría del pasaporte.

Costos y vigencia

  • Pasaporte ordinario (libreta de 32 páginas): RD$1,650 con vigencia de seis años.

  • Pasaporte VIP (entrega rápida): RD$2,650.

  • Renovación por deterioro o pérdida: incluye un recargo adicional.

Pasos para obtener el pasaporte

  1. Ingresar a la página oficial de la DGP y crear una cita.

  2. Acudir a la oficina seleccionada con los documentos requeridos.

  3. Tomarse la foto oficial en la ventanilla del organismo.

  4. Pagar la tarifa correspondiente en caja o vía digital.

  5. Retirar el pasaporte en la fecha indicada (de 5 a 10 días laborables, o en 24 horas en modalidad VIP).

Recomendaciones

  • Revisar la fecha de vencimiento con al menos seis meses de anticipación si se tiene plan de viajar.

  • Verificar que los datos personales estén correctos al momento de retirar el documento.

  • Usar siempre la cita electrónica para evitar filas prolongadas.

👉 Más detalles sobre trámites ciudadanos en elperiodico.com.do.

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Ministra de Interior y Policía: “Nadie en la Policía está por encima de la ley”

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Ministra de Interior y Policía: “Nadie en la Policía está por encima de la ley”

Noticias 0
Faride Raful reitera que la misión policial es proteger...

Vecinos del sector Gala piden a la Alcaldesa y a Intrant replantear medidas de desvío vehicular

Noticias 0
Denuncian incremento de tapones, contaminación y deterioro de calles...

PUCMM y Fundación Popular gradúan quinta cohorte en Responsabilidad Social y Sostenibilidad

Noticias 0
La Cátedra de Sostenibilidad “Alejandro E. Grullón E.” celebra...

¿Qué pasó esta semana?

Crisis en SeNaSa por supuestos actos de corrupción sacude al sistema de salud

Noticias 0
  Denuncias, envío de informe a la Procuraduría y exigencias...

Sistema Nacional de Alertas incorporará tecnología satelital para llegar a zonas remotas

Noticias 0
INDOTEL asegura que permitirá transmitir mensajes de emergencia de...

Renuncia el periodista José Antonio Aybar a la presidencia de la CNEPR

Entretenimiento 0
Alega “precariedad institucional” y denuncia trabas administrativas que, según...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group