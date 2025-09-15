Guía práctica para obtener o renovar tu documento de viaje en 2025

SANTO DOMINGO.– El pasaporte es el documento oficial que acredita la identidad y nacionalidad de un ciudadano dominicano fuera del país. Para muchos, el proceso de obtención o renovación genera dudas. Aquí presentamos una guía actualizada y práctica para gestionar este documento en la Dirección General de Pasaportes (DGP).

Requisitos básicos

Ser ciudadano dominicano.

Presentar la cédula de identidad y electoral vigente .

Completar el formulario de solicitud.

Pagar la tarifa establecida según la categoría del pasaporte.

Costos y vigencia

Pasaporte ordinario (libreta de 32 páginas): RD$1,650 con vigencia de seis años.

Pasaporte VIP (entrega rápida): RD$2,650.

Renovación por deterioro o pérdida: incluye un recargo adicional.

Pasos para obtener el pasaporte

Ingresar a la página oficial de la DGP y crear una cita. Acudir a la oficina seleccionada con los documentos requeridos. Tomarse la foto oficial en la ventanilla del organismo. Pagar la tarifa correspondiente en caja o vía digital. Retirar el pasaporte en la fecha indicada (de 5 a 10 días laborables, o en 24 horas en modalidad VIP).

Recomendaciones

Revisar la fecha de vencimiento con al menos seis meses de anticipación si se tiene plan de viajar.

Verificar que los datos personales estén correctos al momento de retirar el documento.

Usar siempre la cita electrónica para evitar filas prolongadas.

