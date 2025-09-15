Guía práctica para obtener o renovar tu documento de viaje en 2025
SANTO DOMINGO.– El pasaporte es el documento oficial que acredita la identidad y nacionalidad de un ciudadano dominicano fuera del país. Para muchos, el proceso de obtención o renovación genera dudas. Aquí presentamos una guía actualizada y práctica para gestionar este documento en la Dirección General de Pasaportes (DGP).
Requisitos básicos
-
Ser ciudadano dominicano.
-
Presentar la cédula de identidad y electoral vigente.
-
Completar el formulario de solicitud.
-
Pagar la tarifa establecida según la categoría del pasaporte.
Costos y vigencia
-
Pasaporte ordinario (libreta de 32 páginas): RD$1,650 con vigencia de seis años.
-
Pasaporte VIP (entrega rápida): RD$2,650.
-
Renovación por deterioro o pérdida: incluye un recargo adicional.
Pasos para obtener el pasaporte
-
Ingresar a la página oficial de la DGP y crear una cita.
-
Acudir a la oficina seleccionada con los documentos requeridos.
-
Tomarse la foto oficial en la ventanilla del organismo.
-
Pagar la tarifa correspondiente en caja o vía digital.
-
Retirar el pasaporte en la fecha indicada (de 5 a 10 días laborables, o en 24 horas en modalidad VIP).
Recomendaciones
-
Revisar la fecha de vencimiento con al menos seis meses de anticipación si se tiene plan de viajar.
-
Verificar que los datos personales estén correctos al momento de retirar el documento.
-
Usar siempre la cita electrónica para evitar filas prolongadas.
👉 Más detalles sobre trámites ciudadanos en elperiodico.com.do.