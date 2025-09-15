33.8 C
Santo Domingo
lunes, septiembre 15, 2025
Carreras universitarias con mayor demanda en República Dominicana
Noticias

Carreras universitarias con mayor demanda en República Dominicana

Por: Redacción

Fecha:

Opciones académicas con mejor proyección laboral para jóvenes y profesionales

SANTO DOMINGO.– Elegir una carrera universitaria es una de las decisiones más importantes para los jóvenes dominicanos. La elección no solo depende de la vocación personal, sino también de las oportunidades de empleo y la proyección económica que ofrece cada profesión.De acuerdo con reportes del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) y análisis de instituciones académicas, las siguientes carreras destacan por su alta demanda en el mercado laboral dominicano:

1. Medicina y Ciencias de la Salud

La carrera de Medicina se mantiene entre las más solicitadas, junto a Enfermería, Farmacia y Odontología. La pandemia de COVID-19 reforzó la importancia del sector salud, donde se requiere personal especializado en hospitales y clínicas.

2. Ingeniería

Especialidades como Ingeniería Civil, Industrial y de Sistemas siguen siendo muy demandadas. La expansión de infraestructuras viales y el auge de la transformación digital impulsan la contratación de profesionales en estas áreas.

3. Tecnología y ciencias de la computación

El crecimiento de la economía digital coloca a carreras como Desarrollo de Software, Ciberseguridad e Inteligencia Artificial en el centro de la demanda empresarial.

4. Administración de Empresas y Finanzas

La gestión eficiente de negocios sigue siendo esencial para el sector privado. Profesionales en contabilidad, finanzas corporativas y economía encuentran múltiples oportunidades en el mercado dominicano.

5. Turismo y Hotelería

Como país eminentemente turístico, República Dominicana requiere profesionales en Administración Hotelera, Gestión de Turismo y Gastronomía. El auge de nuevos destinos y la inversión internacional mantienen viva esta área.

6. Educación y docencia

La formación de docentes continúa siendo fundamental para el desarrollo del país. Áreas como Educación Inicial, Lenguas Extranjeras y Matemáticas son clave en la enseñanza de nuevas generaciones.

Consejos para elegir carrera

  • Analizar la vocación personal y las habilidades.
  • Revisar tendencias del mercado laboral y salarios promedio.
  • Considerar opciones de especialización o estudios complementarios.
  • Explorar becas nacionales e internacionales ofrecidas por el Mescyt y otras instituciones.

Perspectiva a futuro

Las carreras con mayor proyección son aquellas relacionadas con la tecnología, la salud y el turismo, sectores estratégicos para el crecimiento económico de República Dominicana.

Redacción
Redacción

