Opciones académicas con mejor proyección laboral para jóvenes y profesionales

1. Medicina y Ciencias de la Salud

La carrera de Medicina se mantiene entre las más solicitadas, junto a Enfermería, Farmacia y Odontología. La pandemia de COVID-19 reforzó la importancia del sector salud, donde se requiere personal especializado en hospitales y clínicas.

2. Ingeniería

Especialidades como Ingeniería Civil, Industrial y de Sistemas siguen siendo muy demandadas. La expansión de infraestructuras viales y el auge de la transformación digital impulsan la contratación de profesionales en estas áreas.

3. Tecnología y ciencias de la computación

El crecimiento de la economía digital coloca a carreras como Desarrollo de Software, Ciberseguridad e Inteligencia Artificial en el centro de la demanda empresarial.

4. Administración de Empresas y Finanzas

La gestión eficiente de negocios sigue siendo esencial para el sector privado. Profesionales en contabilidad, finanzas corporativas y economía encuentran múltiples oportunidades en el mercado dominicano.

5. Turismo y Hotelería

Como país eminentemente turístico, República Dominicana requiere profesionales en Administración Hotelera, Gestión de Turismo y Gastronomía. El auge de nuevos destinos y la inversión internacional mantienen viva esta área.

6. Educación y docencia

La formación de docentes continúa siendo fundamental para el desarrollo del país. Áreas como Educación Inicial, Lenguas Extranjeras y Matemáticas son clave en la enseñanza de nuevas generaciones.

Consejos para elegir carrera

Analizar la vocación personal y las habilidades.

Revisar tendencias del mercado laboral y salarios promedio.

Considerar opciones de especialización o estudios complementarios.

Explorar becas nacionales e internacionales ofrecidas por el Mescyt y otras instituciones.

Perspectiva a futuro

Las carreras con mayor proyección son aquellas relacionadas con la tecnología, la salud y el turismo, sectores estratégicos para el crecimiento económico de República Dominicana.

👉 Más información sobre educación y oportunidades académicas en elperiodico.com.do.