El detenido enfrenta cargos de homicidio involuntario y conducción temeraria; la víctima era hijo del cineasta dominicano Fernando Báez

SANTO DOMINGO / NUEVA YORK. El dominicano Arturo Alberto Báez Cordero (34), hijo del cineasta Fernando Báez y de María Cordero, falleció tras un choque múltiple ocurrido en el sector de Gowanus, Brooklyn. La policía arrestó al supuesto responsable, quien enfrenta varios cargos penales mientras avanza la investigación.

El siniestro

El choque ocurrió en la intersección de la 2.ª Avenida con la calle 9, cerca de las 6:30 p. m. del domingo. Según el parte preliminar, una minivan Honda Odyssey que circulaba a alta velocidad impactó el Mercedes conducido por Báez Cordero, empujándolo contra un Dodge. Uno de los vehículos se incendió y equipos del FDNY acudieron de inmediato para sofocar las llamas y asistir a las víctimas.

Arresto y cargos

El conductor de la minivan, identificado como Alexey Ivanov (38), fue arrestado por las autoridades. Enfrenta cargos por homicidio involuntario, homicidio por negligencia criminal, asalto, conducción temeraria y por violar una señal de tránsito. La fiscalía de Nueva York podría añadir o ajustar cargos conforme avance la pericia de tránsito.

Víctimas y estado de los heridos

Una mujer de 38 años que viajaba en la Odyssey permanece en estado crítico. Otros dos pasajeros de ese vehículo y el conductor del Dodge fueron reportados en condición estable.

Reacciones y contexto

La noticia ha conmocionado a la comunidad cultural dominicana y a la diáspora en Nueva York. La tragedia evocó el fallecimiento del cineasta Fernando Báez en 2018, víctima también de un accidente de tránsito en la autopista Duarte, un antecedente que añade dolor a la familia y al sector audiovisual del país.

Nota legal: hasta que un tribunal se pronuncie, el detenido se presume inocente. La información de cargos y detención proviene del reporte policial preliminar.

Qué sigue

El caso pasará a fiscalía para la presentación formal de cargos.

para la presentación formal de cargos. Se esperan detalles sobre velatorio y sepelio de la víctima.

de la víctima. La policía continuará con la reconstrucción del accidente y análisis de cámaras de la zona.

