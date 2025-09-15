24.3 C
Santo Domingo
lunes, septiembre 15, 2025
Entretenimiento

Alex Bueno recibe el alta médica tras episodio de hipoglucemia

El artista permaneció tres días hospitalizado y agradeció el apoyo de sus seguidores

Santo Domingo. – El cantante dominicano Alex Bueno fue dado de alta médica este domingo, luego de permanecer tres días ingresado tras sufrir un episodio de hipoglucemia, condición que ocurre cuando los niveles de glucosa en la sangre descienden a niveles anormalmente bajos.

La información fue confirmada por su equipo de trabajo a través de un video publicado en la cuenta oficial de Instagram del artista, donde agradecieron las muestras de apoyo recibidas durante los días de hospitalización.

Aunque no se ofrecieron más detalles sobre el cuadro clínico, el alta médica indica que el intérprete de “Jardín prohibido” y “Querida” se encuentra en proceso de recuperación y podrá retomar gradualmente sus actividades.

La hipoglucemia es una condición que puede afectar tanto a personas diabéticas como no diabéticas, y que de no tratarse a tiempo puede generar complicaciones serias, incluyendo desmayos o pérdida de la conciencia.

Alex Bueno, considerado una de las voces más versátiles de la música dominicana por su dominio del merengue, la bachata y la balada, mantiene una sólida trayectoria artística que lo ha convertido en referente de varias generaciones.

Fuerza del Pueblo concluye Congreso Elector Manolo Tavárez Justo

