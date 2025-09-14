28.8 C
Santo Domingo
domingo, septiembre 14, 2025
InicioSocialesUNICEF celebra gala benéfica “A Taste of Hope” en apoyo a la...
Sociales

UNICEF celebra gala benéfica “A Taste of Hope” en apoyo a la niñez dominicana

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Alta gastronomía y solidaridad se unen en Santo Domingo para transformar vidas

Santo Domingo, Rep. Dom. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) anunció la celebración de la sexta edición de la cena benéfica “A Taste of Hope”, que tendrá lugar los días 16 y 17 de septiembre en el Hotel El Embajador, A Royal Hideaway. La gala reunirá a chefs de renombre, líderes empresariales y aliados estratégicos en una velada donde la alta gastronomía se convierte en una herramienta de cambio social:contentReference[oaicite:0]{index=0}.

Los fondos recaudados serán destinados a los programas de UNICEF en la República Dominicana, con el objetivo de garantizar el acceso a salud, educación, protección y desarrollo integral para miles de niños y niñas del país.

UNICEF
Anyoli Sanabria, representante interina UNICEF

Un encuentro con propósito

Más que una cena, ‘A Taste of Hope’ es un encuentro de voluntades para asegurar un presente más justo y un futuro lleno de oportunidades para la infancia dominicana”, expresó Anyoli Sanabria, representante interina de UNICEF en el país.

Este año, los anfitriones serán nuevamente los miembros del Consejo Asesor Empresarial de UNICEF, consolidando la alianza entre el sector privado y los derechos de la niñez.

Chefs de renombre internacional

La experiencia culinaria estará a cargo de los chefs Carmen Angel, fundadora de Carmen Restaurante (Latin America’s 50 Best), y Saverio Stassi, chef ejecutivo de Ajualä República Dominicana (50 Best Discovery). Ambos presentarán un menú exclusivo diseñado para la ocasión, destacando la innovación y los ingredientes locales.

Además, se celebrará una subasta benéfica con piezas únicas de arte, diseño y cultura dominicana, cuyos fondos también apoyarán los programas de UNICEF.

Patrocinadores de la gala

La cena contará con el apoyo de empresas donantes en distintas categorías:

  • Oro: Banco BHD, Pagés BBDO, Grupo Humano, Ferretería Éxito, Secrets Tide Punta Cana, Banco Popular Dominicano y Domicem.
  • Plata: Abonos Dominicanos, Hageco y Fundación LAM.
  • Bronce: Grupo SID, Induban y Manuel Arsenio Ureña.

Con esta nueva edición, UNICEF reafirma su compromiso de seguir trabajando con sus aliados para lograr transformaciones duraderas en la vida de la niñez y adolescencia del país.

Notas relacionadas

Para más información sobre cómo participar o apoyar, los interesados pueden visitar el sitio oficial de UNICEF o seguir las actualizaciones en www.elperiodico.com.do.

 

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Dwarmis Concepción debuta en la Semana de la Moda de Nueva York

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

COE mantiene 10 provincias en alerta por lluvias e inundaciones

Noticias 0
Las precipitaciones afectan varias zonas del país tras la...

Sistema Nacional de Alertas incorporará tecnología satelital para llegar a zonas remotas

Noticias 0
INDOTEL asegura que permitirá transmitir mensajes de emergencia de...

Asesinato de Charlie Kirk enciende alarmas por violencia política en EE. UU.

Noticias 0
Crece la preocupación por los ataques motivados por ideologíasWashington....

¿Qué pasó esta semana?

Francia en alerta: Protestas masivas buscan paralizar el país}

Noticias 0
 Movilización “Bloqueemos todo” intenta bloquear carreteras, puertos y servicios...

Celestino Vietti conquista San Marino y logra su primer triunfo del año en Moto2

Deportes 0
El italiano dominó de principio a fin en Misano,...

Gala Benéfica de Estrellas de la Danza Mundial incluye piezas con trajes de Oscar de la Renta

Entretenimiento 0
SANTO DOMINGO.- La XVI Gala Benéfica Estrellas de la...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group