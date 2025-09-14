Alta gastronomía y solidaridad se unen en Santo Domingo para transformar vidas

Santo Domingo, Rep. Dom. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) anunció la celebración de la sexta edición de la cena benéfica “A Taste of Hope”, que tendrá lugar los días 16 y 17 de septiembre en el Hotel El Embajador, A Royal Hideaway. La gala reunirá a chefs de renombre, líderes empresariales y aliados estratégicos en una velada donde la alta gastronomía se convierte en una herramienta de cambio social:contentReference[oaicite:0]{index=0}.

Los fondos recaudados serán destinados a los programas de UNICEF en la República Dominicana, con el objetivo de garantizar el acceso a salud, educación, protección y desarrollo integral para miles de niños y niñas del país.

Un encuentro con propósito

“Más que una cena, ‘A Taste of Hope’ es un encuentro de voluntades para asegurar un presente más justo y un futuro lleno de oportunidades para la infancia dominicana”, expresó Anyoli Sanabria, representante interina de UNICEF en el país.

Este año, los anfitriones serán nuevamente los miembros del Consejo Asesor Empresarial de UNICEF, consolidando la alianza entre el sector privado y los derechos de la niñez.

Chefs de renombre internacional

La experiencia culinaria estará a cargo de los chefs Carmen Angel, fundadora de Carmen Restaurante (Latin America’s 50 Best), y Saverio Stassi, chef ejecutivo de Ajualä República Dominicana (50 Best Discovery). Ambos presentarán un menú exclusivo diseñado para la ocasión, destacando la innovación y los ingredientes locales.

Además, se celebrará una subasta benéfica con piezas únicas de arte, diseño y cultura dominicana, cuyos fondos también apoyarán los programas de UNICEF.

Patrocinadores de la gala

La cena contará con el apoyo de empresas donantes en distintas categorías:

Oro: Banco BHD, Pagés BBDO, Grupo Humano, Ferretería Éxito, Secrets Tide Punta Cana, Banco Popular Dominicano y Domicem.

Banco BHD, Pagés BBDO, Grupo Humano, Ferretería Éxito, Secrets Tide Punta Cana, Banco Popular Dominicano y Domicem. Plata: Abonos Dominicanos, Hageco y Fundación LAM.

Abonos Dominicanos, Hageco y Fundación LAM. Bronce: Grupo SID, Induban y Manuel Arsenio Ureña.

Con esta nueva edición, UNICEF reafirma su compromiso de seguir trabajando con sus aliados para lograr transformaciones duraderas en la vida de la niñez y adolescencia del país.

