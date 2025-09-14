28.8 C
Sistema Nacional de Alertas incorporará tecnología satelital para llegar a zonas remotas

INDOTEL asegura que permitirá transmitir mensajes de emergencia de forma masiva, inmediata y geolocalizada

Santo Domingo. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) informó que el Sistema Nacional de Alertas, actualmente en fase de prueba, integrará un componente satelital que garantizará que los mensajes de emergencia lleguen a toda la población, incluso en las zonas más apartadas del país.

La iniciativa permitirá que las alertas se transmitan a los celulares de los ciudadanos a través de empresas de telecomunicaciones con autorización para ofrecer servicios satelitales en la República Dominicana. Esto representa un paso decisivo para mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

Alianzas estratégicas

Actualmente, varias proveedoras satelitales, junto con las concesionarias de telecomunicaciones tradicionales, se encuentran formalizando acuerdos estratégicos para implementar este servicio como soporte dentro del sistema nacional. Gracias a esta innovación, si ocurre una emergencia en una zona remota, el mensaje podrá transmitirse vía satélite directamente al teléfono móvil de la persona afectada.

Pruebas técnicas y resultados

El anuncio se produce tras la primera prueba técnica realizada el pasado 9 de septiembre, que permitió comprobar la capacidad del sistema para emitir alertas masivas, inmediatas y geolocalizadas. La herramienta se perfila como una solución para salvaguardar vidas humanas y reforzar la prevención en situaciones de desastre.

Instituciones vinculadas

Este proyecto cuenta con el respaldo de INDOTEL, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), además de otras entidades estatales comprometidas con la seguridad ciudadana.

Más información en www.elperiodico.com.do.

 

