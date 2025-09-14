El hecho ocurrió en la avenida del Puerto y causó gran alarma entre residentes y conductores

Jarabacoa, Rep. Dom. Un aparatoso accidente ocurrió este domingo en la avenida del Puerto de Jarabacoa, cuando una roca de gran tamaño se desprendió de una ladera y cayó directamente sobre un vehículo que circulaba por la zona, generando gran alarma entre residentes y transeúntes.

El impacto provocó serios daños materiales al automóvil afectado, mientras los ocupantes fueron asistidos por ciudadanos y unidades de socorro. Hasta el momento, las autoridades locales no han confirmado la existencia de heridos de gravedad, aunque sí se reporta una fuerte conmoción en la zona.

Reacciones de la comunidad

Vecinos del lugar señalaron que este tipo de desprendimientos se ha vuelto más frecuente en la avenida del Puerto, especialmente en días de lluvias intensas. “Es un peligro constante, vivimos con miedo de que vuelva a ocurrir”, expresó un residente que presenció el accidente.

Conductores que utilizan con regularidad la vía exigieron a las autoridades mayor vigilancia y obras de prevención para evitar tragedias, recordando que el tránsito hacia Jarabacoa es muy activo durante los fines de semana debido al flujo turístico.

Autoridades en el lugar

Miembros de la Defensa Civil, la Policía Nacional y unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron rápidamente al lugar para asistir a los afectados y asegurar el área. La vía estuvo parcialmente bloqueada mientras se retiraba la roca con el apoyo de equipos pesados.

Las autoridades recomiendan a los conductores extremar las precauciones al transitar por carreteras de montaña, particularmente durante la temporada de lluvias, donde se incrementa el riesgo de desprendimientos.

