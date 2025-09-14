El expresidente ruso recibe la Orden al Mérito por la Patria en su 60 cumpleaños

Moscú, (EFE). El presidente ruso, Vladímir Putin, condecoró este domingo al expresidente Dmitri Medvédev en ocasión de su 60 cumpleaños, otorgándole la Orden al Mérito por la Patria en su IV grado por su contribución “al fortalecimiento del Estado ruso y la seguridad nacional de la Federación Rusa”.

La distinción llega en un momento marcado por las tensiones con Estados Unidos, tras varias declaraciones de Medvédev contra el presidente norteamericano Donald Trump, con quien ha protagonizado choques verbales en redes sociales. El Kremlin defendió que las opiniones del exmandatario no representan la política oficial, subrayando que es Putin quien define la línea exterior.

Un “bocazas” según Trump

Trump llegó a calificar a Medvédev de “bocazas” después de que este lanzara advertencias sobre el uso de armas nucleares. El presidente estadounidense respondió desplegando dos submarinos nucleares hacia Rusia como medida preventiva ante lo que calificó como “provocaciones peligrosas”.

“Un expresidente de Rusia dijo cosas muy malas sobre energía nuclear. Y cuando se menciona esa palabra, debemos ser cautelosos: es la amenaza definitiva. No debería haberlo dicho”, declaró Trump.

Medvédev advierte a Washington

El exmandatario criticó el ultimátum de Estados Unidos para detener la guerra en Ucrania, advirtiendo que la presión podría escalar hacia un conflicto directo. “Trump está jugando al juego de los ultimátum con Rusia. Cada nuevo ultimátum es un paso hacia la guerra. No con Ucrania, sino con su propio país”, escribió en su cuenta de X.

En Telegram, Medvédev evocó el sistema nuclear ruso conocido como “Mano muerta” o “Perímetro”, diseñado para activarse automáticamente en caso de un ataque masivo. “Que recuerde sus películas de ‘Muertos vivientes’ y lo peligroso que puede ser la Mano muerta”, advirtió.

Un político con más pasado que presente

Medvédev, presidente de Rusia entre 2008 y 2012 y primer ministro hasta 2020, ha perdido protagonismo en la política estatal y mantiene una baja popularidad entre los rusos. Pese a ello, su papel como subjefe del Consejo de Seguridad lo mantiene en la esfera del poder y lo convierte en voz frecuente de las posturas más duras del Kremlin.

Notas relacionadas

Más noticias internacionales en www.elperiodico.com.do.