Santo Domingo. La Directora Ejecutiva de ProDominicana anunció que la inversión extranjera directa (IED) en la República Dominicana superará los US$4,860 millones durante el 2025, una cifra que refuerza la posición del país como destino confiable para el capital internacional.

De acuerdo con el organismo, este aumento se debe a la estabilidad macroeconómica, la ejecución de reformas estructurales y el fortalecimiento de los sectores productivos estratégicos, como turismo, energía renovable, manufactura, telecomunicaciones e infraestructura.

Confianza internacional en el país

El crecimiento de la inversión extranjera refleja la confianza de empresas y gobiernos en el clima de negocios dominicano. La nación caribeña ha sido reconocida en diversos foros internacionales por sus ventajas competitivas, su ubicación geográfica estratégica y su red de tratados comerciales.

“Estos niveles de inversión demuestran que República Dominicana sigue consolidándose como un hub regional para los negocios”, expresó un portavoz de ProDominicana durante la presentación del informe anual.

Impacto económico y social

Los fondos provenientes del capital extranjero se traducirán en la generación de miles de empleos, el impulso a proyectos de innovación y el fortalecimiento de la competitividad del país en el mercado global. Analistas destacan que este flujo de capital será clave para sostener el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en los próximos años.

