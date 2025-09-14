La atleta registró marca personal y rompió una sequía de 12 años sin representación femenina española en esta prueba

TOKIO, (EFE). – La velocista española Paula Sevilla firmó este domingo una actuación histórica al lograr el pase a las semifinales de los 400 metros planos en los Mundiales de Atletismo Tokio 2025, con un tiempo de 50.69, su mejor marca personal.

La atleta de La Solana (Ciudad Real), entrenada por José Luis Calvo, compitió desde la calle siete en la sexta serie clasificatoria, la misma en la que participó la favorita y actual subcampeona mundial, la dominicana Marileidy Paulino, quien se impuso con un registro de 49.85, el mejor de todas las participantes.

Paula Sevilla finalizó cuarta en su serie, pero logró clasificarse por tiempos al ser la decimosexta mejor entre 51 competidoras. Solo las tres primeras de cada serie avanzaban directamente a semifinales, lo que hace aún más meritoria su gesta.

Doce años después, España vuelve a las semifinales

Este logro de Paula Sevilla no solo supone un hito personal, sino que también es un impulso para el atletismo femenino español, que llevaba doce años sin presencia en semifinales de los 400 metros en unos Mundiales. Su rendimiento consolida su posición como una de las nuevas referentes del deporte español.

Sevilla se mostró emocionada al cruzar la meta y confirmó que dará lo mejor de sí en la próxima ronda: “He trabajado duro para este momento. Estar entre las mejores del mundo es un sueño hecho realidad”, declaró al finalizar la carrera.

La favorita: Marileidy Paulino

Por su parte, Marileidy Paulino demostró una vez más por qué es una de las grandes favoritas al oro, con un tiempo que la sitúa en la cima del ranking mundial en esta temporada.

La dominicana sigue consolidándose como figura del atletismo global, mientras que la española Paula Sevilla se abre paso entre las élites en un Mundial donde ambas podrían verse nuevamente en las fases finales.

