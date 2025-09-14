28.8 C
Deportes

Munar y Martínez mantienen viva a España en la Copa Davis 2025

La pareja española remonta en dobles y fuerza el cuarto punto ante Dinamarca en Marbella

MARBELLA (Málaga),  (EFE).– Los españoles Jaume Munar y Pedro Martínez lograron este domingo una importante victoria en el partido de dobles frente a los daneses August Holmgren y Johannes Ingildsen, en la eliminatoria de clasificación para las finales de la Copa Davis 2025, que se celebra en Marbella.

El dúo español reaccionó tras un mal comienzo y se impuso en tres sets con parciales de 1-6, 6-3 y 6-2, colocando así el marcador global en 1-2 a favor de Dinamarca. Esta victoria mantiene las esperanzas del equipo nacional en esta serie decisiva para avanzar a la próxima fase del prestigioso torneo por equipos.

Copa Davis 2025
Los españoles Jaume Munar (i) y Pedro Martínez (d) en un momento del partido de dobles de Copa Davis disputado ante los daneses August Holmgren y Johannes Ingildsen en el club de tenis Puente Romano en Marbella. EFE/ Jorge Zapata

En el segundo turno de esta última jornada, Jaume Munar volverá a la pista para disputar el cuarto punto de la serie. El balear, número uno del equipo español, se enfrentará a la gran figura danesa y actual número 11 del ranking ATP, Holger Rune, en un duelo que se perfila como clave.

Copa Davis 2025
Los españoles Jaume Munar y Pedro Martínez ante los daneses August Holmgren y Johannes Ingildsen durante el partido de dobles de Copa Davis disputado en el club de tenis Puente Romano en Marbella. EFE/ Jorge Zapata

España lucha por un lugar en las finales

La Copa Davis de 2025 ha supuesto una dura prueba para el combinado español, que se ha enfrentado a un equipo danés sólido y respaldado por el talento de Rune. Sin embargo, la respuesta en dobles ha sido un soplo de aire fresco para el equipo capitaneado por David Ferrer.

En caso de que Munar logre igualar la serie 2-2, todo se definirá en el quinto punto, con el último partido individual, aún por confirmar. La tensión en Marbella crece a medida que se acerca el desenlace de esta eliminatoria clave.

