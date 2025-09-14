28.8 C
Deportes

Marileidy Paulino brilla en el Mundiales de Atletismo Tokio 2025

La dominicana ganó su heat con 49.85 y sigue en defensa de su corona mundial en los 400 metros planos

TOKIO. – Con una demostración de estrategia, técnica y control absoluto del ritmo, la velocista dominicana Marileidy Paulino debutó este domingo en los Mundiales de Atletismo Tokio 2025 asegurando su clasificación a la siguiente etapa de los 400 metros planos.

Paulino registró un tiempo de 49.85 segundos, suficiente para ganar su serie clasificatoria y confirmar su condición de favorita para llevarse la medalla de oro en esta edición. La atleta fue cuidadosa desde el inicio, reservando fuerzas y acelerando en el tramo final, donde impuso su potencia habitual con una técnica impecable en la curva final del Estadio Nacional de Tokio.

En una serie altamente competitiva, la dominicana logró imponerse a rivales de gran nivel como la británica Amber Anning, que finalizó con 49.96, y la egipcia Bassant Hemida, con 50.36. Su ejecución táctica fue clave para cerrar en primer lugar sin desgastarse innecesariamente.

Objetivo cumplido en la primera ronda

El principal objetivo de Marileidy era avanzar con comodidad a la siguiente fase sin comprometer su energía. Y así lo hizo. Su dominio de carrera y control emocional evidencian la madurez deportiva que ha alcanzado tras varios podios mundiales.

Esta actuación también fortalece la esperanza de la República Dominicana de obtener una nueva medalla mundial en atletismo, y demuestra por qué Paulino sigue siendo una de las atletas más destacadas del circuito internacional.

Rivales de peso en el camino

En las próximas rondas, Paulino enfrentará a otras grandes figuras del atletismo, incluyendo a la española Paula Sevilla, quien también clasificó a semifinales con su mejor marca personal.

Ambas podrían verse las caras en una eventual final, lo que generaría un enfrentamiento de alto voltaje en el cierre de Tokio 2025.

Para más noticias deportivas y del atletismo mundial, visita elperiodico.com.do.

 

